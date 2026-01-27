#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Қоғам

Қазақстан туризміндегі негізгі проблемалар аталды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 11:48 Фото: pexels
2026 жылғы 27 қаңтарда туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов үкімет отырысында отандық туризмнің негізгі мәселелерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, негізгі көрсеткіштер өсіп келе жатса да, салада әлі де бірқатар проблемалық мәселелер бар.

"Ең алдымен курорттық аймақтардың инфрақұрылымы. Мемлекет басшысының туристік бағыттарды ретке келтіру тапсырмасын орындау мақсатында Үкімет Аппараты мен Президент Әкімшілігінің инспекторларымен бірлесіп Бурабай, Баянауыл, Қатон-Қарағай, Балқаш, Қапшағай, Алакөл, Абай және Жетісу облыстары мен Маңғыстаудағы Каспий теңізінің жағалауындағы курорттық аймақтарға тексеріс жүргіздік", – деді Мырзабосынов.

Ақмола, Қарағанды, Павлодар облыстары мен Абай және Жетісу облыстарындағы курорттық аймақтарда сумен жабдықтау және орталықтандырылған кәріз жүйесі мәселелері әлі өз шешімін тапқан жоқ. Су пайдалану, оның ішінде ұңғымаларды қолдану мәселесі де ерекше назар аударуды қажет етеді. Бұл проблема, әсіресе, Алакөлдің шығыс жағалауында өзекті.

Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосыновтың айтуынша, Алакөл көлінің екі жағында жағалауды бекіту жұмыстары жүргізілуі қажет. Мысалы, Абай облысында бірқатар демалыс базасы суға өте жақын орналасқан, сондықтан бұл мәселені кейінге қалдыруға болмайды. Сонымен қатар, Жетісу облысында Каспий мен Алакөл жағажай аймақтарында тереңдету жұмыстары жүргізілуі тиіс.

Еске сала кетейік, бұған дейін премьер-министр Олжас Бектенов министрден экотуризмді дамыту мәселесі жөнінде сұраған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Кейбір курорттар туристер ағынын көтере алмай отыр – Туризм және спорт министрлігі шешім ұсынды
13:37, Бүгін
Кейбір курорттар туристер ағынын көтере алмай отыр – Туризм және спорт министрлігі шешім ұсынды
Жаңа туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Үкіметте ант берді
12:35, 03 қыркүйек 2024
Жаңа туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Үкіметте ант берді
Қазақстанда шетелдік туристерге жағдай жасау жөнінде бірқатар ұсыныс айтылды
14:19, 10 маусым 2025
Қазақстанда шетелдік туристерге жағдай жасау жөнінде бірқатар ұсыныс айтылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: