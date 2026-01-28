#Халық заңгері
Қоғам

ҚМА-да үш генерал шені пайда болады

ҚМА-да үш генерал шегі пайда болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 14:47 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде өткізген кеңесінде агенттік қызметкерлерінің тиімді әрі алаңсыз жұмыс істеуі үшін қажетті жағдай жасалып жатқанын атап өтіп, ведомствоға үш генерал шенін қосу туралы пікірін білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, кадрлық құрам ұлғайып, нығая түсті, материалдық-техникалық қор жақсарды.

"Жалақы көтерілді, баспана берілді, жалпы, көптеген әлеуметтік мәселе шешімін тапты. Керек болса, Агенттік жүйесіне үш генерал шенін қосуға болады деп ойлаймын. Бұл шешім облыстарда жұмыс істеп жүрген нағыз үздік қызметкерлердің мәртебесін көтеруге мүмкіндік береді. Енді тек білек сыбана жұмыс істеу керек. Әрине, нақты жетістіктер де бар",- деді ол.

Мемлекет басшысы халықаралық ынтымақтастық нығайып келетіндігін, еліміз Financial Action Task Force ұйымының тексерісінен сәтті өткенін жеткізді.

"Қазақстан 2023 жылдан бері "Эгмонт" тобының қаржылық барлау бірлестігінде Еуразия аймағының мүддесін қорғайды. 20 ірі криптобиржамен сындарлы серіктестік орнатылды. Елімізде блокчейн-талдаумен айналысатын "Криптон" арнайы құрылымдық бөлімшесі ашылды. Бұл – Орталық Азия елдерінде құрылған осындай алғашқы бөлімше. Былтыр қаржыны қолма-қол ақшаға айналдыратын 200-ге жуық жалған компания әшкереленді. Олардың заңсыз айналымдағы қаражаты 500 миллиард теңгеден асады. Сексеннен астам қылмыстық топ құрықталды. 100-ден астам қаржы пирамидасы жойылды. Мұның бәрі еліміздің экономикалық қауіпсіздігін нығайта түскені сөзсіз, – деді Президент.

Бұған дейін мемлекет басшысының әлеуметтік саладағы қаржылық тәртіпті ретке келтіруді тапсырғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Президент қызметтік борышын үлгілі атқарғаны үшін ҚМА қызметкерлерін марапаттады
15:11, Бүгін
Президент қызметтік борышын үлгілі атқарғаны үшін ҚМА қызметкерлерін марапаттады
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің алдына жаңа міндеттер қойды
14:22, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің алдына жаңа міндеттер қойды
Қазақстан президенті: Ашкөз, жемқорлыққа бейім адам патриот бола алмайды
14:41, Бүгін
Қазақстан президенті: Ашкөз, жемқорлыққа бейім адам патриот бола алмайды
