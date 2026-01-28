#Халық заңгері
Қоғам

Заңсыз мүліктерді тәркілеу мен күмәнді аударымдарға бақылау: Президент ҚМА-ға жаңа тапсырмалар жүктеді

Заңсыз мүліктерді тәркілеу мен күмәнді аударымдарға бақылау: Президент ҚМА-ға жаңа тапсырмалар жүктеді , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 14:50 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев ҚМА кеңесінде заңды тұлғалардың күмәнді табыстарды заңдастыруына қатысты жазаны күшейтуді тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы қылмыскерлердің заңсыз жолмен тапқан жеке мүліктері мемлекетке қайтарылуы керек екенін атап өтті.

"Есірткі бизнесімен күресті күшейту қажет. Өкінішке қарай, қазір есірткі саудасынан түскен табысты тексеру жұмысының тиімділігі төмен. Қылмыскерлердің заңсыз жолмен тапқан жеке мүлкімен қатар, басқа адамдардың атына рәсімдеген мүлкі де мемлекетке қайтарылуға тиіс. Қысқасы, қылмыстық жолмен иемденген мүліктің бәрін тәркілеу мәселесін мұқият пысықтаған жөн. Заңды тұлғалардың күмәнді табыстарды заңдастыруына қатысты жазаны күшейту керек. Бұл қадам халықаралық стандарттарға толық сай келеді", – деді Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар, президент Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен және Ұлттық банкпен бірге коммерциялық банктердің заңсыз, күмәнді операцияларына бақылауды күшейту қажет екенін айтты.

"Жақында төраға Элиманов қазақстандық банктердің бірі арқылы былтыр көршілес елден басқа мемлекеттерге 7 триллион теңгеден астам қаржы "жөнелтілгені" туралы баяндады. Менің ойымша, бұл заңға, экономикаға, тіпті саясатқа қайшы келетін ерсі жағдай. Өкінішке қарай, мұндай алаяқтық қаржы схемаларына қатысты фактілер азаймай тұр. Осыған дейін айтқанымдай, бұл кесел әлеуметтік саланы да жайлады. Мемлекет қаржысын жымқырушылардың заңды белден басқан қомағай әрекеті еш ақылға сыймайды", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев қаржылық алаяқтыққа қарсы жаңа тәсілдерді әзірлеуді тапсырған болатын.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
