Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
Сурет: Zakon.kz
"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы мәліметті ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық компанияның мәліметінше, 2026 жылғы 28 қаңтар сағат 18:00-дегі жағдай бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты Маңғыстау облысында бір республикалық маңызы бар автожолда көлік қозғалысына шектеу қойылған:
- "Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау" автожолының 632-718-шақырым аралығы (Шетпе ауылы – Жетібай елді мекені).
Қазіргі уақытта республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 786 бірлік арнайы техника жұмылдырылған.
