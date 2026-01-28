#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр

Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 18:13
"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы мәліметті ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық компанияның мәліметінше, 2026 жылғы 28 қаңтар сағат 18:00-дегі жағдай бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты Маңғыстау облысында бір республикалық маңызы бар автожолда көлік қозғалысына шектеу қойылған:

  • "Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау" автожолының 632-718-шақырым аралығы (Шетпе ауылы – Жетібай елді мекені).

Қазіргі уақытта республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 786 бірлік арнайы техника жұмылдырылған.

Айдос Қали
