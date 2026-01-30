Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы республика жолдардарындағы қазіргі ахуалы туралы мәліметті жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 30 қаңтар сағат 18:00-дегі жағдай бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты Жетісу облысында 1 республикалық маңызы бар автожолда көлік қозғалысына шектеу қойылған:
- "Үшарал – Достық" автожолының 84-164 шақырым аралығы (Көктұма ауылы – Достық станциясы).
Қазіргі уақытта республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 822 бірлік арнайы техника жұмылдырылған.
Еске салайық, бұған дейін 2026 жылғы 31 қаңтар, сенбі күні батыс және оңтүстік циклондарымен байланысты фронттық жүйелердің әсерінен республиканың көп бөлігінде қар жауып, боран соғатынын хабарлаған едік.
