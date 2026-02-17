#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр

Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 19:33 Сурет: Zakon.kz
"ҚазАвтоЖол ҰК" АҚ деректері бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты қазіргі уақытта еліміздегі бірнеше республикалық маңызы бар автожолдарда көлік қозғалысы шектелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмола облысы:

- Қостанай облысының шекарасы — СҚО шекарасы;

- Көкшетау қаласы — СҚО шекарасы;

- Көкшетау қаласы — Атбасар қаласы;

- Щучинск қаласы — Зеренді ауылы;

- Щучинск қаласы — Көкшетау қаласы;

- Қостанай облысының шекарасы — Сұрған ауылы;

- Ақсай ауылы — Бұзылық ауылы.

Қостанай облысы:

- Ұзынкөл кенті — Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы;

- Арқалық қаласы — Ақмола облысының шекарасы.

- Сарыкөл кенті — Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы;

- Әулиекөл ауылы — Ақмола облысының шекарасы.

Солтүстік-Қазақстан облысы:

- Ақмола облысының шекарасы — РФ шекарасы;

- Ақмола облысының шекарасы — Рузаевка ауылы;

- Ақмола облысының шекарасы — Новоишимское ауылы;

- Рузаевка ауылы — Қостанай облысының шекарасы;

- Петропавл қаласы — Мамлютка қаласы.

