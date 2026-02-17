Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
Ақмола облысы:
- Қостанай облысының шекарасы — СҚО шекарасы;
- Көкшетау қаласы — СҚО шекарасы;
- Көкшетау қаласы — Атбасар қаласы;
- Щучинск қаласы — Зеренді ауылы;
- Щучинск қаласы — Көкшетау қаласы;
- Қостанай облысының шекарасы — Сұрған ауылы;
- Ақсай ауылы — Бұзылық ауылы.
Қостанай облысы:
- Ұзынкөл кенті — Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы;
- Арқалық қаласы — Ақмола облысының шекарасы.
- Сарыкөл кенті — Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы;
- Әулиекөл ауылы — Ақмола облысының шекарасы.
Солтүстік-Қазақстан облысы:
- Ақмола облысының шекарасы — РФ шекарасы;
- Ақмола облысының шекарасы — Рузаевка ауылы;
- Ақмола облысының шекарасы — Новоишимское ауылы;
- Рузаевка ауылы — Қостанай облысының шекарасы;
- Петропавл қаласы — Мамлютка қаласы.