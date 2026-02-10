Қазақстанда қазір қай жолдар жабық
2026 жылғы 10 ақпанда ауа райының бұзылуына байланысты бірнеше өңірде республикалық маңызы бар автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақмола облысы:
- "Қостанай – Әулиекөл – Сұрған" автомобиль жолының 232-260 шақырым аралығындағы учаскесі (Қостанай облысының шекарасынан Сұрған ауылына дейін);
- "Жезқазған — Арқалық — Петропавл" автомобиль жолының 537-552 шақырым аралығындағы учаскесі (Бұзылық ауылынан Сұрған ауылына дейін);
- "Жақсы — Есіл — Бұзылық" автомобиль жолының 71-82 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақсай елді мекенінен Бұзылық ауылына дейін);
Қостанай облысы:
- "Қостанай – Әулиекөл – Сұрған" автомобиль жолының 8-232 шақырым аралығындағы учаскесі (Тобыл қаласынан Ақмола облысының шекарасына дейін);
- "Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ" автомобиль жолының 385-501 шақырым аралығындағы учаскесі (Денисовка елді мекенінен Рудный қаласына дейін).
Жолды 2026 жылғы 11 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
Сондай-ақ кешкі уақытта ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына уақытша шектелді:
Қостанай облысы:
- "Жезқазған – Арқалық – Петропавл" автожолының 340-377 шақырым аралығындағы учаскесі (Арқалық қаласы – Ақмола облысының шекарасы).
Ақмола облысы:
- "Қостанай – Әулиекөл – Сұрған" автомобиль жолының 232-260 шақырым аралығы (Қостанай облысының шекарасынан Сұрған ауылына дейін);
- "Жезқазған — Арқалық — Петропавл" автомобиль жолының 537-552 шақырым аралығы (Бұзылық ауылынан Сұрған ауылына дейін);
- "Жақсы — Есіл — Бұзылық" автомобиль жолының 71-82 шақырым аралығы (Ақсай елді мекенінен Бұзылық ауылына дейін).
Қостанай облысы:
- "Қостанай – Әулиекөл – Сұрған" автомобиль жолының 8-232 шақырым аралығы (Тобыл қаласынан Ақмола облысының шекарасына дейін);
- "Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ" автомобиль жолының 385-501 шақырым аралығы (Денисовка елді мекенінен Рудный қаласына дейін).
Павлодар облысы:
- "Атамекен – Ертіс – РФ шекарасы" автожолының 0-263 шақырымы аралығы (Атамекен ауылы – РФ шекрасы);
- "ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы (Үрлітөбе ө/п)" автожолының 191-390 шақырым аралығы (Мичурин ауылы – РФ шекарасы);
- "Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті" автожолының 1135-1206 шақырым аралығы (Қарағанды облысының шекарасы — Шідерті кенті);
- "Қалқаман – Баянауыл – Үміткер – Ботақара" автожолының 0-231 шақырымы аралығы (Қарағанды облысының шекарасы – Қалқаман ауылы);
- "Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы" автожолының 200-431 шақырым аралығы (Ақмола облысы шекарасы – Атамекен ауылы);
- "Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы" 0-152 шақырым аралығы (Павлодар қаласынан РФ шекарасына дейін).
Жолды 2026 жылғы 11 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
Ақтөбе облысы:
- "Қандыағаш – Ембі – Шалқар – Ырғыз" автожолының 3-389 шақырым аралығы (Қандыағаш қаласынан Ырғыз ауылына дейін).
Абай облысы:
- "Алматы — Талдықорған — Өскемен — Шемонаиха — РФ шекарасы" автожолының 683-768 шақырым аралығы (Таскескен ауылынан Аягөз қаласына дейін).
Жолды 2026 жылғы 11 ақпан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
