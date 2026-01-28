#Халық заңгері
Қоғам

16-18 ақпанда Қытаймен шекарадағы автомобиль өткізу пункттері жұмыс істемейді

16-18 ақпанда Қытаймен шекарадағы автомобиль өткізу пункттері жұмыс істемейді, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 22:01 Сурет: видео скрині
ҚХР-да Көктемді мерекелеуге байланысты 16-18 ақпанда қазақстан-қытай шекарасындағы автомобиль өткізу пунктері жұмыс істемейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше ҚХР-да Көктемді мерекелеуге байланысты 2026 жылғы 16-18 ақпанда қазақстан-қытай шекарасындағы автомобиль өткізу пунктерінде тұлғалардың, көлік құралдары мен жүктерді өткізу жүзеге асырылмайды.

Қазақстан-қытай шекарасындағы теміржол өткізу пункттері штаттық режимде жұмысын жалғастырады.

"Тасымалдаушылардан және барлық шекараны кесіп өтуге ниет білдірушілерді енгізілген шектеулерді ескере отырып, өз бағыттарын алдын ала жоспарлауды сұраймыз", — делінген хабарламада.
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
