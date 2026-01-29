#Халық заңгері
Қоғам

Балет әртістеріне соңғы үш жылға арналған жалақы үстемесі тағайындалады

Мәдениет және ақпарат министрлігі мәдени ұйымдардың балет әртістеріне арнайы айлық төлемдерді тағайындау ережесіне өзгерістер енгізуге дайындық жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа ережеге сәйкес, төлемдер әділ және айқын есептелетін болады: әртістерге соңғы үш жылдағы орташа айлық жалақының 60%-ы көлемінде төлем тағайындалады. Бұл үшін әртістердің табыстары құжаттармен расталуы тиіс, осылайша негізсіз артық төлем жасалуы алдын алынады.

Есептеуді арнайы комиссия жүргізеді. Комиссия құрамына уәкілетті және жергілікті атқарушы органдардың бөлім басшылары, балет өнері қайраткерлері, сонымен қатар экономика, қаржы, кадр саласының мамандары мен басқа да сарапшылар кіреді.

Министрліктің хабарлауынша, құжатты қабылдау әртістердің құжаттарын объективті қарауға, шешімдердің құқықтық және қаржылық тұрғыдан дұрыс болуына, сондай-ақ кәсіби қызметін сараптамалық бағалауға мүмкіндік береді. Бұл субъективті көзқарас пен бюджеттік қаражатты мақсатсыз жұмсауды болдырмайды.

Жоба "Ашық нормативтік құқықтық актілер" сайтында 2026 жылғы 12 ақпанға дейін қоғамдық талқылауға ұсынылды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
