Ішкі істер министрлігі түнгі алкоголь саудасын шектеуді қолдайды
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің бірінші орынбасары Игорь Лепеха 2026 жылғы 29 қаңтарда Сенаттағы брифингте депутаттардың алкогольді сатуды шектеу туралы ұсынысына пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Бұған дейін Мәжіліс депутаттары алкогольді тек арнайы дүкендерде сатуды ұсынған болатын. Лепеханың айтуынша, ІІМ бұл бастаманы толық қолдайды, өйткені бүгінгі таңда көптеген қылмыстар маскүнемдік пен алкогольді көп ішу салдарынан орын алады. Оның сөзіне қарағанда, тұрмыстық қылмыстардың басым бөлігі дәл осы себеппен жасалады.
"Біз бірнеше рет барлық инстанцияларға ұсыныс жасадық: түнгі саудаға тыйым салу, алкогольді тек арнайы дүкендерде сатуды енгізу, ойын-сауық мекемелерінде сатылатын уақытты шектеу. Қазір бұл ұсыныстар бастаманың аясында ғана қаралып жатыр, алайда ІІМ осы бағыттағы кез келген бастаманы қолдауға дайын. Барлығы Мәжіліс шешіміне байланысты", – деп толықтырды вице-министр.
Естеріңізге салсақ, бұған дейін Мәжіліс депутаты Магеррам Магеррамов елде алкогольді сатуды шектеуді талап еткен болатын.
