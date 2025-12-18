#Халық заңгері
Қоғам

Ішкі істер министрлігі Қазақстан туын көліктерге ілуге байланысты айыппұл мәселесін түсіндірді

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, флаг РК, флаг Республики Казахстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 13:08 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ішкі істер министрлігінің орынбасары Игорь Лепеха 2025 жылғы 18 желтоқсанда көліктерге ту ілген жүргізушілерге айыппұл салынғаны туралы шағымдарға түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оқиға Қазақстанның Тәуелсіздік күні – 16 желтоқсанда орын алған.

"Кейбір жағдайларда адамдарды тулар үшін емес, жол қозғалысы ережесін бұзғаны үшін жауапқа тартқан. Ал туларға қатысты, егер олар жүргізушінің көруіне кедергі келтірмесе, басқа қатысушыларға қауіп төндірмесе, оларды ілуге тыйым жоқ", – деді Лепеха.

Министрлік өкілі әрбір жағдай бойынша тексеріс жүргізілетінін айтты:

"Егер хаттама негізсіз жасалған болса, оны жоямыз", – деп қосты вице-министр.

Еске салсақ, бұған дейін ІІМ Тәуелсіздік күні туын ілген көліктерді заңсыз тоқтатқаны туралы хабарламаларды тексеріп жатқанын хабарлаған еді.

