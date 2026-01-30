Ауылдық елді мекендерде су жүйесін дамыту шығындарын есептеу әдістемесі бекітілді
Әдістемеге сәйкес, шығындарды есептеу кезінде техникалық аудит қорытындысы мен елді мекеннің су жүйелерін дамыту жоспарының болуы ескеріледі.
Ауылдық елді мекендерде су төгетін жүйелерді дамыту жобалары тұрғындардың 100%-ға дейін сумен қамтамасыз етілгеннен кейін қаржыландырылады.
Канализациялық-тазалау құрылыстарын жүзеге асыруға бөлінген қаржы мақсатсыз пайдалану ретінде қарастырылады.
Облыстық, қалалық, аудандық немесе ауылдық бюджетті мәслихатқа бекітуге дейін, жергілікті атқарушы орган жобалар тізімін, мақсаттық көрсеткіштерді, су жүйелеріне қолжетімділік деңгейін және жүйелердің тозу көрсеткіштерін тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы уәкілетті органмен келіседі.
Бұйрық қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.