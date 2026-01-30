#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Қоғам

Алматыда полицейлер кейбір тұрғындарға ерекше талап қойды

Алкотестер, алкометр, проверка на алкоголь, прибор для проверки алкоголя, медицинское освидетельствование, медосвидетельствование, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 15:57 Фото: KOMU News/Ashleigh Jackson
Алматыда тұрғын үй секторындағы қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуде 14 азаматқа ерекше талаптар белгіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, оларға ішімдік тұтынуға тыйым салынған.

"Іс-шараның екі күні ішінде полиция қызметкерлері тұрғылықты мекенжайлары бойынша есепте тұрған 2 105 адамды тексерді. Нәтижесінде 14 азаматқа қатысты сот шешімімен мінез-құлқына ерекше талаптар белгіленіп, оның ішінде алкогольдік ішімдіктерді тұтынуға тыйым салынды",- делінген Алматы қаласы ПД баспасөз қызметі таратқан ақпаратта.

Сонымен қатар алкоголь өнімдерін заңсыз сату деректері бойынша 29 құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдіктер ішкені үшін 152 азаматқа қатысты шара қолданылды.

Бұған дейін жазғанымыздай, Петропавлда сот сталкерге арақ ішуге тыйым салып, 100 сағат қоғамдық жұмысқа жегу жазасын тағайындады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ұлттық ұлан сарбаздары суицид жасамақ болған қызды құтқарып қалды
14:09, 03 қазан 2024
Ұлттық ұлан сарбаздары суицид жасамақ болған қызды құтқарып қалды
Алматыда полиция метро жолаушыларына түсіндірме жұмыстарын жүргізді
09:46, 08 шілде 2025
Алматыда полиция метро жолаушыларына түсіндірме жұмыстарын жүргізді
Қостанай өңірінде полицейлер күшейтілген жұмыс режиміне көшті
11:15, 16 желтоқсан 2023
Қостанай өңірінде полицейлер күшейтілген жұмыс режиміне көшті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: