#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

Талдықорғанда пропан тиеген екі цистерна аударылды

Талдықорғанда пропан тиеген екі цистерна аударылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.02.2026 09:31 Сурет: pixabay
Талдықорғанда Абылай хан көшесінде теміржол рельсінен пропан газы тиелген екі цистерна шығып кетті. Оқиға тұйық теміржол тармағында болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде оқиға орнынан түсірілген видео тарады. Видео авторы бұл аумақта жолдар жабылғанын айтқан.

Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, оқиға орнына 25 қызметкер мен 7 техника, сондай-ақ полиция және жергілікті атқарушы орган өкілдері жұмылдырылған. Жедел штаб құрылған. Қауіпсіздік мақсатында Абылай хан көшесінің аталған бөлігі уақытша жабылды. Тұрғындарға сабыр сақтап, қауіпсіздік шараларын ұстану ескертілді.

Ведомствоның нақтылауынша, оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.

"Теміржол төсеміне зиян келген жоқ, жағдай бақылауда, зардап шеккендер жоқ", — деп хабарлады департамент.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкентте автобус екі адамды қағып кетті
01:16, 11 ақпан 2023
Шымкентте автобус екі адамды қағып кетті
Талдықорғанда екі адамды өлтірген күдікті ұсталды
21:00, 09 қаңтар 2024
Талдықорғанда екі адамды өлтірген күдікті ұсталды
Талдықорғандағы газдың ағуы видеоға түсіп қалды: бұл туралы не белгілі
09:27, 10 шілде 2025
Талдықорғандағы газдың ағуы видеоға түсіп қалды: бұл туралы не белгілі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: