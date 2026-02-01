Астанадағы Майбалық көлінде екі балықшы құтқарылды
Сурет: pexels
Майбалық көлінде құтқарушылар екі балықшыны эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖМ мәліметінше, 2026 жылғы 1 ақпанда таңертең Астанада Майбалық көліне балық аулауға шыққан азаматтар көмекке жүгінген. Оқиға орнына іздестіру-құтқару жұмыстары ұйымдастырылды.
Жүргізілген шаралар барысында құтқарушылар 1983 және 1989 жылы туған екі азаматты эвакуациялады. Олар көліктерін қар құрсауынан өз бетімен шығара алмаған.
Азаматтар қауіпсіз жерге жеткізілді. Медициналық көмекке мұқтаж болмаған.
Балықшылар дер кезінде көрсетілген көмек үшін құтқарушыларға алғыс білдірді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript