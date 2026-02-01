#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

Астанадағы Майбалық көлінде екі балықшы құтқарылды

Астанадағы Майбалық көлінде екі балықшы құтқарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.02.2026 13:57 Сурет: pexels
Майбалық көлінде құтқарушылар екі балықшыны эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖМ мәліметінше, 2026 жылғы 1 ақпанда таңертең Астанада Майбалық көліне балық аулауға шыққан азаматтар көмекке жүгінген. Оқиға орнына іздестіру-құтқару жұмыстары ұйымдастырылды.

Жүргізілген шаралар барысында құтқарушылар 1983 және 1989 жылы туған екі азаматты эвакуациялады. Олар көліктерін қар құрсауынан өз бетімен шығара алмаған.

Азаматтар қауіпсіз жерге жеткізілді. Медициналық көмекке мұқтаж болмаған.

Балықшылар дер кезінде көрсетілген көмек үшін құтқарушыларға алғыс білдірді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бурабайда ер адам әріптесін абайсызда атып алды
15:25, Бүгін
Бурабайда ер адам әріптесін абайсызда атып алды
Зайсанда екі балықшы суға кете жаздады
23:42, 14 сәуір 2023
Зайсанда екі балықшы суға кете жаздады
Бұқтырма су қоймасында екі балықшы құтқарылды
10:20, 28 маусым 2023
Бұқтырма су қоймасында екі балықшы құтқарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: