Қытайлық турист Алматы тауларында ауыр жарақат алды
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің алдын ала мәліметінше, әйел басын жарақаттап алған.
"Оның қан кетуі байқалды, өздігінен төмен түсе алмады. Зардап шегуші қытайлық үш туристтен тұратын топ құрамында болған. Құтқару операциясын жүргізу үшін Алматы қаласының Жедел-құтқару жасағы, Құтқару қызметі және ҚР ТЖМ Апаттар медицинасы орталығының мамандары шұғыл түрде жіберілді", – деп хабарлады министрлік өкілдері.
Нақты геолокация анықталғаннан кейін құтқарушылар туристерге жетіп, зардап шеккен әйелге алғашқы медициналық көмек көрсетіп, эвакуациялау туралы шешім қабылдады.
Құтқару жұмыстары биік таулы аймақта жүргізіліп, қараңғы түсуіне байланысты қиындай түскен.
Заманауи жедел-құтқару техникасы мен реанимобильдің көмегімен шетелдік азаматтар Алматы қаласындағы медициналық мекемеге жеткізілді.