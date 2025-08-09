#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
539.49
627.7
6.75
Қоғам

Тікұшақ тартылды: Алматы облысы Гляциологтар асуында турист ауыр жарақат алды

Тікұшақ тартылды: Алматы облысы Гляциологтар асуында турист ауыр жарақат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.08.2025 22:09 Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
2025 жылғы 8 тамызда Алматы облысында Гляциологтар асуында (биіктігі 3 940 метр) төрт туристен құралған топтың бір мүшесі, 3-санаттағы күрделі маршрутпен жүріп келе жатып, аяғынан жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Туристердің байланысы болмады — телефондар өшіп қалған, ақпаратты кездестірген өзге туристер жеткізді.

Құтқару операциясын жүргізу үшін ҚР ТЖМ РҚҚЖ жедел тобы, оның ішінде кинологиялық есеп тобы аттанды. Құтқарушылар оқиға орнына ұшқышсыз аппарат пен спутниктік телефон жеткізді. Космостанцияға жеткеннен кейін, олар жаяу жарақат алған жерге көтеріле бастады.

9 тамыз таңертең құтқарушылар 1984 жылы туған Ресей азаматына жетті.

Алдын ала диагноз — тобық сүйегінің сынуы және аяқтың қатты ісінуі. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, тасымалдауға дайындалды.

Эвакуацияға ЕС-026 тікұшағы тартылды. Құтқарушылар зардап шегушіні Боралдай әуежайына жеткізіп, оны ҚР ДСМ ТЖК жедел медициналық көмек бригадасына табыстады. Кейін ол №7 қалалық клиникалық ауруханаға жеткізілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Таразда көпқабатты үйде шыққан өрт кезінде төрт адам құтқарылды
Қоғам
22:20, Бүгін
Таразда көпқабатты үйде шыққан өрт кезінде төрт адам құтқарылды
Жайық өзенінде ер адам суға батып кете жаздады
Қоғам
22:16, Бүгін
Жайық өзенінде ер адам суға батып кете жаздады
Қазақстандық мектеп оқушылары АҚШ-та өткен шахматтан әлем чемпионатында "күміс" иеленді
Қоғам
22:02, Бүгін
Қазақстандық мектеп оқушылары АҚШ-та өткен шахматтан әлем чемпионатында "күміс" иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: