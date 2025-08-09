Тікұшақ тартылды: Алматы облысы Гляциологтар асуында турист ауыр жарақат алды
Туристердің байланысы болмады — телефондар өшіп қалған, ақпаратты кездестірген өзге туристер жеткізді.
Құтқару операциясын жүргізу үшін ҚР ТЖМ РҚҚЖ жедел тобы, оның ішінде кинологиялық есеп тобы аттанды. Құтқарушылар оқиға орнына ұшқышсыз аппарат пен спутниктік телефон жеткізді. Космостанцияға жеткеннен кейін, олар жаяу жарақат алған жерге көтеріле бастады.
9 тамыз таңертең құтқарушылар 1984 жылы туған Ресей азаматына жетті.
Алдын ала диагноз — тобық сүйегінің сынуы және аяқтың қатты ісінуі. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, тасымалдауға дайындалды.
Эвакуацияға ЕС-026 тікұшағы тартылды. Құтқарушылар зардап шегушіні Боралдай әуежайына жеткізіп, оны ҚР ДСМ ТЖК жедел медициналық көмек бригадасына табыстады. Кейін ол №7 қалалық клиникалық ауруханаға жеткізілді.