Оқиғалар

Алматы облысында өртенген қамысты алқапқа тікұшақ тартылды

Тікұшақ, Алматы облысы, дала өрті, қамысты алқап , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2025 16:18 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Бүгін, 2025 жылы 6 қыркүйекте Алматы облысында қамысты алқап өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық ТЖД баспасөз қызметі өртенген қамысты алқап Қарасай ауданындағы Алмалыбақ ауылы маңында орналасқанын нақтылайды.

"Өртті сөндіруге Алматы облысы мен Алматы қаласы ТЖД күштері мен құралдары, сондай-ақ ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" су төгуші құрылғысы бар тікұшағы тартылды. Қазіргі сәтке дейін әуеден бес рет су төгу жұмыстары жүргізілді. Өртті сөндіру жұмыстары жалғасуда". Алматы облысы ТЖД баспасөз қызметі

Жағдай ТЖМ бақылауында. Елдімекендерге қауіп төніп тұрған жоқ.

Айта кетсек, қос азамат Жамбыл облысындағы өрт кезінде адамдарды құтқарып, аталған сәтті видеоға түсірген.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тоғыз жасар балаға Көкшетау–Есіл–Көкшетау бағытына шұғыл рейс ұйымдастырылды
Оқиғалар
16:34, Бүгін
Тоғыз жасар балаға Көкшетау–Есіл–Көкшетау бағытына шұғыл рейс ұйымдастырылды
Солтүстік Қазақстан облысында екі полицей жол апатына ұшырап, қаза тапты
Оқиғалар
14:41, Бүгін
Солтүстік Қазақстан облысында екі полицей жол апатына ұшырап, қаза тапты
Жамбыл облысында әнші мен блогер көпқабатты тұрғын үй тұрғындарын өрттен құтқарды
Оқиғалар
13:58, Бүгін
Жамбыл облысында әнші мен блогер көпқабатты тұрғын үй тұрғындарын өрттен құтқарды
