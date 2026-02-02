Ұлытау облысында конституциялық реформа мәселелері талқыланды
Жиында елімізде жүзеге асырылып жатқан конституциялық реформаның негізгі бағыттары талқыланды.
Атап айтқанда, Мемлекет басшысының бастамасымен әзірленген жаңа Конституция жобасы, оның ашық әрі жария түрде талқыланғаны айтылды.
Конституциялық реформа Әділетті Қазақстан қағидаттарына негізделіп, заң мен тәртіп, адал азамат және таза қоғам құндылықтарын нығайтуға бағытталған.
Жаңа жобада бір палаталы Парламент – Құрылтай моделі ұсынылып, қоғамдық диалогты күшейтетін жаңа институттарды енгізу көзделген.
Сондай-ақ Конституцияға өзгерістер тек референдум арқылы енгізілетіні белгіленді.
Отырыста конституциялық реформаны халық арасында кеңінен түсіндірудің маңыздылығы атап өтілді.
Осыған байланысты облыс әкімінің орынбасарларына, қала және аудан әкімдеріне түсіндіру жұмыстарын күшейту, ақпараттық кеңістікте жалған ақпараттың алдын алу және бұқаралық ақпарат құралдарымен жүйелі жұмыс жүргізу тапсырылды.