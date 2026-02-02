"Таза Қазақстан" бағдарламасы аясында Ұлытау облысында экологиялық іс-шаралар өтті
Аталған шаралардың мақсаты – өскелең ұрпақтың экологиялық мәдениетін арттыру, табиғатты қорғауға деген жауапкершілігін күшейту.
Экологиялық акцияның мәдени бағыты шеңберінде Жезқазған қаласындағы №13 мектепте оқушылармен кең көлемді түсіндіру жұмыстары жүргізілді.
Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Тақырыптық сынып сағаттары, әңгімелер мен ақпараттық кездесулер барысында қоршаған ортаға ұқыпты қарау, қоғамдық орындарда тазалық сақтау, қалдықтарды бөлек жинау және әр азаматтың табиғи тепе-теңдікті сақтаудағы жеке жауапкершілігі мәселелері талқыланды.
Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Сонымен қатар, Жаңаарқа ауданында "Ардағым, ардагерім" акциясы аясында ардагерлер мен қарт адамдардың тұрғын үйлерінің ауласын қардан тазалау жұмыстары жүргізілді.
Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Аталған акцияның мақсаты – қыс мезгілінде аға буын өкілдеріне нақты көмек көрсету, сондай-ақ жастар арасында ардагерлерге құрмет көрсету, әлеуметтік жауапкершілік пен өзара көмек құндылықтарын қалыптастыру.
Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
"Таза Қазақстан" акциясы – бұл қоршаған ортаның жай-күйін жақсартуға, экологиялық сананы қалыптастыруға бағытталған бастама ғана емес, сондай-ақ рухани тазалықтың, адалдық пен Отансүйгіштіктің идеологиясы.