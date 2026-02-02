#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

"Таза Қазақстан" бағдарламасы аясында Ұлытау облысында экологиялық іс-шаралар өтті

Ұлытау облысында &quot;Таза Қазақстан&quot; ұлттық экологиялық бастамасын ілгерілету мақсатында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға, азаматтық жауапкершілікті арттыруға және әлеуметтік қолдауды күшейтуге бағытталған бірқатар іс-шаралар ұйымдастырылды. , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 15:47 Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Ұлытау облысында "Таза Қазақстан" ұлттық экологиялық бастамасын ілгерілету мақсатында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға, азаматтық жауапкершілікті арттыруға және әлеуметтік қолдауды күшейтуге бағытталған бірқатар іс-шаралар ұйымдастырылды.

Аталған шаралардың мақсаты – өскелең ұрпақтың экологиялық мәдениетін арттыру, табиғатты қорғауға деген жауапкершілігін күшейту.

Экологиялық акцияның мәдени бағыты шеңберінде Жезқазған қаласындағы №13 мектепте оқушылармен кең көлемді түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Тақырыптық сынып сағаттары, әңгімелер мен ақпараттық кездесулер барысында қоршаған ортаға ұқыпты қарау, қоғамдық орындарда тазалық сақтау, қалдықтарды бөлек жинау және әр азаматтың табиғи тепе-теңдікті сақтаудағы жеке жауапкершілігі мәселелері талқыланды.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Сонымен қатар, Жаңаарқа ауданында "Ардағым, ардагерім" акциясы аясында ардагерлер мен қарт адамдардың тұрғын үйлерінің ауласын қардан тазалау жұмыстары жүргізілді.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Аталған акцияның мақсаты – қыс мезгілінде аға буын өкілдеріне нақты көмек көрсету, сондай-ақ жастар арасында ардагерлерге құрмет көрсету, әлеуметтік жауапкершілік пен өзара көмек құндылықтарын қалыптастыру.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

"Таза Қазақстан" акциясы – бұл қоршаған ортаның жай-күйін жақсартуға, экологиялық сананы қалыптастыруға бағытталған бастама ғана емес, сондай-ақ рухани тазалықтың, адалдық пен Отансүйгіштіктің идеологиясы.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы "Таза Қазақстан" бағдарламасы аясында экологиялық шаралар күшейтілді
12:23, 28 қараша 2025
Алматы "Таза Қазақстан" бағдарламасы аясында экологиялық шаралар күшейтілді
Қарағанды облысында "Жастар Таза Қазақстан үшін!" экологиялық квесті өтті
13:24, 13 маусым 2024
Қарағанды облысында "Жастар Таза Қазақстан үшін!" экологиялық квесті өтті
«Таза Қазақстан»: Ұлытау облысында ауқымды тазалық акциясы өтті
17:07, 24 маусым 2024
«Таза Қазақстан»: Ұлытау облысында ауқымды тазалық акциясы өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: