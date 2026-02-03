#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Қоғам

Жалған актілер мен 16 млн теңге: Жамбыл облысында аурухана құрылысы кезінде құқықбұзушылықтар анықталды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 14:09 Фото: Zakon.kz
Жамбыл облысында прокурорлар аурухана құрылысы кезінде бюджет қаражатының мақсатсыз пайдаланылғанын анықтады. Бұл туралы бүгін, 3 ақпанда облыс прокуратурасы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, Талас ауданының прокуратурасы бюджет қаражатының жұмсау заңдылығына талдау жүргізді.

"Талдау барысында аудандағы көпсалалы орталық ауруханасын күрделі жөндеу кезінде (аяқталу мерзімі – 2026 жылғы шілде) мердігер ұйымға құрылыс жұмыстарының жалған орындалу актілері негізінде 16 млн теңгеден астам қаражат негізсіз төленгені анықталды. Осы дерек бойынша аудан прокуратурасы Жамбыл облысы әкімдігінің Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасына авторлық және техникалық қадағалаушыларды жоғарыда көрсетілген актілерге қол қойғаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы қадағалау актісін енгізді",- делінген ақпаратта.

Алайда Басқарма прокуратураны хабардар етпей, ұсынысты қарап, құқық бұзушылықтың жоқтығын алға тартып, оны орындаусыз қалдырған.

"Осы ретте прокурорды хабардар етпегені үшін Басқарма ӘҚБтК-нің 666-бабы бойынша 100 АЕК айыппұл мөлшерінде әкімшілік жауаптылыққа тартылды. Прокуратура актісін қарау қорытындысы бойынша мердігер барлық жұмыстарды толық көлемде орындады. Сонымен қатар авторлық және техникалық қадағалау органдары ӘҚБтК-нің 317-бабы бойынша әкімшілік жауаптылыққа тартылып, әрқайсысына 400 АЕК мөлшерінде айыппұл салынды".Жамбыл облысының прокуратурасы

Бұған дейін Оралда полицейлер алаяқтықпен айналысқан күдіктіні қолға түсіргенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Серік Сәпиев жанжалдан кейін жаңа қызметке тағайындалды
14:27, Бүгін
Серік Сәпиев жанжалдан кейін жаңа қызметке тағайындалды
Жамбыл облысында 210 млн теңге бюджет қаражаты талан-таражға түскен
19:31, 08 ақпан 2024
Жамбыл облысында 210 млн теңге бюджет қаражаты талан-таражға түскен
Мектептің бас есепшісі мұғалімдердің жалақысын ұлғайтып, 52 млн теңге жымқырған
15:00, 02 желтоқсан 2025
Мектептің бас есепшісі мұғалімдердің жалақысын ұлғайтып, 52 млн теңге жымқырған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: