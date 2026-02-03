Жалған актілер мен 16 млн теңге: Жамбыл облысында аурухана құрылысы кезінде құқықбұзушылықтар анықталды
Фото: Zakon.kz
Жамбыл облысында прокурорлар аурухана құрылысы кезінде бюджет қаражатының мақсатсыз пайдаланылғанын анықтады. Бұл туралы бүгін, 3 ақпанда облыс прокуратурасы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, Талас ауданының прокуратурасы бюджет қаражатының жұмсау заңдылығына талдау жүргізді.
"Талдау барысында аудандағы көпсалалы орталық ауруханасын күрделі жөндеу кезінде (аяқталу мерзімі – 2026 жылғы шілде) мердігер ұйымға құрылыс жұмыстарының жалған орындалу актілері негізінде 16 млн теңгеден астам қаражат негізсіз төленгені анықталды. Осы дерек бойынша аудан прокуратурасы Жамбыл облысы әкімдігінің Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасына авторлық және техникалық қадағалаушыларды жоғарыда көрсетілген актілерге қол қойғаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы қадағалау актісін енгізді",- делінген ақпаратта.
Алайда Басқарма прокуратураны хабардар етпей, ұсынысты қарап, құқық бұзушылықтың жоқтығын алға тартып, оны орындаусыз қалдырған.
"Осы ретте прокурорды хабардар етпегені үшін Басқарма ӘҚБтК-нің 666-бабы бойынша 100 АЕК айыппұл мөлшерінде әкімшілік жауаптылыққа тартылды. Прокуратура актісін қарау қорытындысы бойынша мердігер барлық жұмыстарды толық көлемде орындады. Сонымен қатар авторлық және техникалық қадағалау органдары ӘҚБтК-нің 317-бабы бойынша әкімшілік жауаптылыққа тартылып, әрқайсысына 400 АЕК мөлшерінде айыппұл салынды".Жамбыл облысының прокуратурасы
Бұған дейін Оралда полицейлер алаяқтықпен айналысқан күдіктіні қолға түсіргенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript