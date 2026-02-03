#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Қоғам

Ақтөбеде екі азаматты алдаған жергілікті тұрғын ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 15:05 Фото: Zakon.kz
Полицияның мәліметінше, ер адам алдау және сенімді теріс пайдалану арқылы түрлі "қызметтер" ұсынып, алған міндеттемелерін орындауды бастапқыда-ақ жоспарламаған.

Оқиғалардың бірінде ол Грузиядан автокөлік әкеліп беремін деп уәде беріп, жәбірленушіден 800 мың теңге алған.

Ал екінші жағдайда 250 мың теңге көлемінде сыйақыға жүргізуші куәлігін алуға көмектесетінін айтқан.

Алайда күдікті ешбір уәдесін орындамай, алған ақшаны өз пайдасына жаратқан.

Аталған факті бойынша алаяқтық бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.

Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Қазіргі уақытта оның басқа да қылмыстық әрекеттерге қатысы бар-жоғы анықталуда.

Полиция азаматтарға ескертеді:

  • ресми келісімшартсыз және заңды негізсіз "қызмет" ұсынатын тұлғаларға ақша бермеңіздер;
  • жүргізуші куәлігін рәсімдеу тек заңда белгіленген тәртіппен, уәкілетті органдар арқылы жүзеге асырылады.

Осындай жағдайларға тап болған кезде азаматтарға дереу полицияға жүгіну ұсынылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Визамен байланысты алаяқтық: Астана тұрғыны бір топ адамның 330 млн теңгесін заңсыз иеленген
17:14, 03 қыркүйек 2025
Визамен байланысты алаяқтық: Астана тұрғыны бір топ адамның 330 млн теңгесін заңсыз иеленген
Ақтөбеде экс-әйелі мен балаларын ұрып-соққан азамат сотталды
19:11, 22 қараша 2024
Ақтөбеде экс-әйелі мен балаларын ұрып-соққан азамат сотталды
Алматыда полиция пәтер ұрыларын ұстады
12:18, 26 ақпан 2025
Алматыда полиция пәтер ұрыларын ұстады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: