Сәтбаевта алаяқтар интернет арқылы қарияның 1,8 млн теңгесін жымқырған
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, бейтаныс тұлға өзін байланыс қызметінің өкілі ретінде таныстырып, жәбірленушінің ұялы телефонына WhatsApp мессенджері арқылы қоңырау шалған. Әңгіме барысында ол үй телефоны мен интернет қызметіне қатысты келісімшарттың мерзімін ұзарту қажеттігін алға тартып, жәбірленушінің сеніміне кірген.
Кейін алаяқ зейнеткерлерге арналған "жеңілдік картасын" рәсімдеу сылтауымен жәбірленушіден жеке деректерін сұрап, белгісіз тәсілмен оның ұялы телефонына қашықтан қол жеткізген. Соның салдарынан мобильді банкинг қосымшалары арқылы банк шоттарынан заңсыз ақша аударымдары жүргізілген.
Салдарынан жәбірленушінің екі банк шотынан 1,8 млн теңгеден астам қаражат алаяқтық жолмен шешіп алынған. Жәбірленуші – 70 жастағы зейнеткер.
Аталған дерек бойынша полиция қызметкерлері жедел-іздестіру және тергеу шараларын жүргізіп жатыр. Қаржылық операциялар тексеріліп, күдікті аударымдар арнайы антифрод жүйесіне енгізілді.