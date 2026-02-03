#Халық заңгері
Қоғам

Шымкент – Самара тасжолында жүк көлігімен келе жатқан шетелдік апатқа ұшырады

Шымкент – Самара тасжолында жүк көлігімен келе жатқан шетелдік апатқа ұшырады, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 18:41 Сурет: видео скрині
Беларусь азаматы жүк көлігімен Шымкент – Самара тасжолында қиын жағдайға тап болды. Ол Шымкент бағытына қарай келе жатқан кезде жол-көлік оқиғасына түсіп, көлігі аударылып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің мәліметінше, патрульдік батальон инспекторлары Абзал Бейсенов пен Досжан Ережеп жүргізушіге жедел түрде көмек көрсеткен. Олар аударылған көліктегі жүктің бүлінуіне жол бермей, тауарларды басқа көлікке тиеуге көмектесті.

"Шетелдік азамат бөтен елде көрсетілген дер кезінде көмек пен қолдау үшін полицейлерге шынайы алғысын білдірді", – делінген хабарламада.

Полиция қызметкерлері барлық жүргізушіге жолда барынша мұқият болып, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауды еске салады.

Айдос Қали
