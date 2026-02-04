Үндістандық әуе компаниясы Қазақстанға рейстерін тоқтатты
Сурет: Х/IndiGo6E
3–28 ақпан аралығында үндістандық төмен бюджетті IndiGo әуе компаниясы Алматыға ұшатын рейстерін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әуе компаниясының X әлеуметтік желісіндегі парақшасында жарияланған мәліметке сәйкес, Алматыға қатысты өзгерістерден бөлек, Тбилиси, Ташкент және Баку бағыттарындағы ұшу кестесіне де түзетулер енгізілген. Сақтық шаралары Иран аумағындағы жағдайға байланысты қабылданған.
"Біз Иран төңірегіндегі аймақтағы жағдайдың дамуын мұқият бақылап отырмыз және қауіпсіздік басты басымдық болғандықтан, ұшу кестесін алдын ала қайта қараудамыз", – делінген хабарламада.
Әуе компаниясы алдағы жаңартулар мен өзгерістер туралы ресми байланыс арналары арқылы хабарлап отыруға уәде берді.
Travel Advisory— IndiGo (@IndiGo6E) February 3, 2026
In view of the developing situation around Iran, we have made additional adjustments to our flight schedule to ensure a safe and seamless experience for our customers and crew.
As part of these measures, IndiGo flights to and from Tbilisi, Almaty, Baku, and…
2 ақпанда Үндістан Қазақстан азаматтары үшін визаны тегін еткені белгілі болған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript