Денсаулық сақтау министрлігі қызылшаның өршуіне байланысты мәлімдеме жасады
Отырыс талқысына әкімдердің орынбасарлары, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың денсаулық сақтау басқармаларының және аумақтық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменттерінің басшылары қатысты.
Штаб барысында қызылшамен сырқаттанушылық бойынша ағымдағы жағдай, алдын алуды күшейту және халықты вакцинациялаумен қамтуды арттыру бойынша қабылданып жатқан шаралар мен қосымша қадамдар қаралды.
Денсаулық сақтау министрлігі барлық қажетті профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шараларды іске асыруда. Сонымен қатар, жағдайды толық тұрақтандыруға әлі қол жеткізілген жоқ. Инфекцияның таралуының негізгі себебі әлі де вакцинациялаудан бас тарту болып табылады.
"Денсаулық сақтау министрлігінің деректері бойынша өткен жылдың соңынан бастап елде қызылшамен сырқаттанушылықтың өсуі байқалады. Эпидемиологиялық талдау көрсеткендей пациенттердің көпшілігі вакцинацияланбаған азаматтар.Сонымен, пациенттердің 79%-ы вакцинацияланбаған, тағы 8,4%-ы толық емес иммундау курсын алған, 10%-ның иммундық мәртебесі белгісіз. Вакцинацияланбаған балалардың шамамен 59%-ы ата-аналарының шешімі бойынша вакцинациялауды алмағаны ерекше алаңдаушылық тудырады", делінген хабарламада.
Ағымдағы жылдың басынан бастап республикада қызылшаның 1 951 жағдайы тіркелді.
Науқастардың ең көп саны: Астана қаласында - 581 жағдай, Жамбыл облысында - 339, Алматы қаласында - 317 және Алматы облысында - 146 жағдай тіркелді.
Қызылша ең жұқпалы вирустық аурулардың бірі болып қала береді. Вакцинациялау болмаған жағдайда ауру ауыр болуы және — пневмония, есту қабілетінің жоғалу қаупі бар отит, нера жүйесінің зақымдануы, соның ішінде энцефалит және сирек жағдайларда өлімге әкелетін ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, қызылшадан кейін адамның иммундық жүйесі ұзақ уақыт бойы әлсірейді.
Жас балалар, вакцинацияланбаған ересектер, жүкті әйелдер, сондай-ақ созылмалы аурулары бар және иммунитеті төмен адамдар үлкен қауіпке ұшырайды. Жүкті әйелдерде қызылша түсік тастауға, мерзімінен бұрын босануға және ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін.
"Қызылшаның алдын алудың жалғыз сенімді әдісі - вакцинациялау. Вакцинациялау оңай, қолайсыз көріністерсіз, инфекциядан және оның ауыр зардаптарынан тиімді қорғайды.Денсаулық сақтау министрлігі ата-аналарға балалардың егу мәртебесін тексеруді және Ұлттық профилактикалық егу күнтізбесіне сәйкес уақтылы вакцинациялауды ұсынады", делінген хабарламада.