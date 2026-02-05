Көктем хабаршылары: Оңтүстікте алғашқы бәйшешектер гүлдеді
Сурет: Instagram/karatau_nature_reserve
Қаратау мемлекеттік табиғи қорығының мамандары таулы беткейлерде шыққан алғашқы бәйшешектердің әсем суреттерін жариялап, халықты қуантты, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 4 ақпанда қорықтың Instagram парақшасында "Қаратаудағы көктем жаршылары" деген жазумен фото жарияланды.
Қорық қызметкерлері алғашқы бәйшешектер туралы поэтикалық сипаттама берді:
"Қысқы тыныштықтан кейін Қаратау өңірінде ең алғаш болып көз тартатын – көктемнің нәзік те әсем хабаршылары. Қар ерісімен-ақ бой көтерген бұл гүлдер табиғаттың оянғанын паш етеді. Алатау бәйшешегі – көктемнің алғашқы лебі, тазалық пен үміттің белгісі. Ол қатаң қыстан кейін де өмірге деген күш пен сұлулықтың бар екенін еске салады. Қаратаудың баурайында гүлдеген әрбір бәйшешек – жаңа өмірдің бастауындай".
Мәтіннің соңында қызметкерлер қазақстандықтарды табиғатты сақтауға шақырады.
Дәл бір жыл бұрын да осыған ұқсас хабар жарияланған болатын. Сол кезде бәйшешектер туралы гид Тимур Байғұлов айтып берген еді.
