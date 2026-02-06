Атырауда қызылша ауруы өршіп тұр
Дәрігерлер аурудың ушығуын уақытылы екпе алмаумен байланыстырады. Қазіргі таңда ем қабылдап жатқан науқастардың басым бөлігі — 1 мен 5 жас аралығындағы балалар. Дегенмен, медицина ұйымдарында науқастарды орналастыруға жеткілікті орын бар екені айтылды.
Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Гүлназ Ербатырованың айтуынша, бір жасқа дейінгі балалар екпе алатын жасқа жетпегендіктен ауру жұқтырып отыр. Ал 1–5 жас аралығындағы науқастардың көбі — екпеден бас тартқан ата-аналардың балалары, деп жазады qazaqstan.tv.
Дәрігерлердің дерегіне сәйкес, республика көлемінде де эпидемиологиялық ахуал күрделеніп келеді. Соңғы бір айда ел бойынша 2 мыңға жуық адам қызылша жұқтырған. Әсіресе, Астана және Алматы қалаларында, сондай-ақ Жамбыл және Алматы облыстарында сырқаттанушылық деңгейі жоғары.
Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығының инфекциялық аурулардың алдын алу департаментінің директоры Мейірім Сұлтанова қызылшаның ауа-тамшы жолымен тез тарайтынын атап өтті. Оның сөзінше, аурудың алдын алудың ең тиімді жолы — уақытылы вакцина алу. Науқаспен байланыста болған адамдар бақылауға алынып, эпидемиологиялық көрсеткіштерге сәйкес екпе егіліп, инкубациялық кезеңде медициналық тексеруден өткізіледі.
Мамандар ата-аналарды балалардың вакцинация күнтізбесін сақтауға және ауру белгілері байқалған жағдайда дереу дәрігерге жүгінуге шақырады.