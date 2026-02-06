#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
495.1
583.72
6.46
Қоғам

Маңғыстау облысының тұрғыны ұрлық қылмысын ашқан полицейлерге алғыс айтты

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 14:07 Фото: Zakon.kz
Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылының 4-өндірістік аймағында орналасқан база аумағына белгісіз азаматтардың заңсыз кіргені анықталды.

Күдіктілер база аумағынан 8 мотор майы құйылған бөшке, 2 трансмиссиялық май құйылған бөшке және 4 құрал-саймандар жиынтығын ұрлап, оқиға орнынан бой тасалаған.

Аталған заңсыз әрекеттер салдарынан жәбірленушіге жалпы сомасы 3,8 млн теңгеге жуық материалдық шығын келтірілген.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде бір тәулік ішінде күдіктілер анықталды. Олар жасаған ісін мойындады. Қазіргі уақытта күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Аталған факті бойынша тергеу амалдары жалғасып жатыр. Қылмыстың қысқа мерзім ішінде ашқан полицейлерге жәбірленуші шынайы ризашылығын білдіріп, олардың жедел әрі кәсіби әрекеттерінің арқасында келтірілген материалдық шығынның орнын толтыруға мүмкіндік туғанын атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Маңғыстау облысында базар өртеніп кетті
10:09, 02 қазан 2025
Маңғыстау облысында базар өртеніп кетті
Қару-жарақ арсеналы, есірткі плантациясы: Алматы облысында ауыл тұрғыны ұсталды
14:49, 26 тамыз 2023
Қару-жарақ арсеналы, есірткі плантациясы: Алматы облысында ауыл тұрғыны ұсталды
Маңғыстау облысында бір отбасының жеті адамы уланып, қаза тапты
15:56, 02 наурыз 2025
Маңғыстау облысында бір отбасының жеті адамы уланып, қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: