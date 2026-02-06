Маңғыстау облысының тұрғыны ұрлық қылмысын ашқан полицейлерге алғыс айтты
Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылының 4-өндірістік аймағында орналасқан база аумағына белгісіз азаматтардың заңсыз кіргені анықталды.
Күдіктілер база аумағынан 8 мотор майы құйылған бөшке, 2 трансмиссиялық май құйылған бөшке және 4 құрал-саймандар жиынтығын ұрлап, оқиға орнынан бой тасалаған.
Аталған заңсыз әрекеттер салдарынан жәбірленушіге жалпы сомасы 3,8 млн теңгеге жуық материалдық шығын келтірілген.
Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде бір тәулік ішінде күдіктілер анықталды. Олар жасаған ісін мойындады. Қазіргі уақытта күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Аталған факті бойынша тергеу амалдары жалғасып жатыр. Қылмыстың қысқа мерзім ішінде ашқан полицейлерге жәбірленуші шынайы ризашылығын білдіріп, олардың жедел әрі кәсіби әрекеттерінің арқасында келтірілген материалдық шығынның орнын толтыруға мүмкіндік туғанын атап өтті.
