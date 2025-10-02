Маңғыстау облысында базар өртеніп кетті
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
2025 жылғы 2 қазанда Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы, Басқұдық ауылында өндірістік аймақ №3, 170-учаскеде орналасқан ағаш базары аумағында өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шақырту орнына жеткен бойда құтқарушылар ағаш қалдықтарының жанғанын анықтаған.
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Төтенше жағдайлар департаментінің күштері шамамен 100 текше метр ағашты аман сақтап қалып, оттың жақын тұрған мейрамханаға таралуына жол бермеді.
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Мәліметке сүйенсек, жану ауданы 250 шаршы метрді құрады.
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
"Өртті сөндіруге барлығы 13 бірлік техника және 50 адам жеке құрам жұмылдырылды. Зардап шеккендер жоқ, себебі анықталуда",- делінген ақпаратта.
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Бұған дейін Қарағандыда екі адам кәріз құбырын төсеу кезінде топырақ астында қалып, көз жұмғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript