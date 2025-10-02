#Қазақстан
Оқиғалар

Қарағандыда екі адам кәріз құбырын төсеу кезінде топырақ астында қалып, көз жұмды

Қарағандыда кәріз құбырын төсеу кезінде екі адам мерт болды. Төрт метр тереңде жүрген жұмысшыларды топырақ басып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қарағандыда кәріз құбырын төсеу кезінде екі адам мерт болды. Төрт метр тереңде жүрген жұмысшыларды топырақ басып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

KTK телеарнасының мәліметіне сүйенсек, қайғылы жағдай кәріз коллекторын жөндеу кезінде болды. Бригадада жеті адам жұмыс істепті. Екеуі терең қазылған шұңқыр ішінде болған. Олар ауыстырылған құдыққа жаңа құбырды жалғап жүргенде топырақ опырылып кетіп, жұмысшыларды басып қалған. Мұны көре сала, жер үстіндегілер жабылып жүріп қазғанымен, жұмысшыларды аман алып қалу мүмкін болмады. Марқұмның бірі 41 жаста, екіншісі 18-ге жаңа толған жігіт. Жұмысқа тапсырысты берген — "Қарағанды су" компаниясы. Ал тендер ұтып алған компанияда олар тіркелмепті. Барлығы жалдамалы жұмысшылар.

"ҚР ҚК 277-бабы, 3-тамағына сәйкес, екі адамның өліміне алып келген тау кен немесе құрылыс жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік ережелерін бұзу бабымен қылмыстық іс қозғалды".Бақытжан Құдияров, Қарағанды облысы ПД баспасөз хатшысы

Бұған дейін Ақтөбе облысында тұрғыннан ақша бопсалап келген күдіктілер ұсталғанын жазғанбыз.

Алдымен қылқындырып, артынша зорлаған: Оралда 10 жастағы қызға шабуылдаған күдікті қамауға алынды
10:22, Бүгін
Алдымен қылқындырып, артынша зорлаған: Оралда 10 жастағы қызға шабуылдаған күдікті қамауға алынды
Маңғыстау облысында базар өртеніп кетті
10:09, Бүгін
Маңғыстау облысында базар өртеніп кетті
Алатау қаласының прокуратурасы заңсыз берілген жер учаскелерін мемлекетке қайтарды
09:02, Бүгін
Алатау қаласының прокуратурасы заңсыз берілген жер учаскелерін мемлекетке қайтарды
