Қоғам

Екібастұзда полицейлер алаяқтардың әрекетін жедел түрде тоқтатты

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 15:35 Фото: Zakon.kz
Полиция қызметкерлері жүргізіп жатқан алдын алу шараларына қарамастан, алаяқтар азаматтарды алдауды жалғастырып, өздерін Горводоканал қызметкерлері ретінде таныстыруда.

Жуырда Екібастұз қаласына қарасты Солнечный кентінің тұрғыны алаяқтардың құрбаны болды.

Алаяқтық схемасы қарапайым: WhatsApp мессенджері арқылы белгісіз адам тұтынушыға оның мекенжайына су есептегіш құралдарын тексеру үшін мамандар жіберілетінін хабарлаған.

Тіркеу үшін ер адамның телефонына келген кодты айту қажет екенін айтқан. Еш күмәнданбастан, ер адам кодты айтып қойған, кейін ғана алаяқтық әрекеттің құрбаны болғанын түсінген. Ол бірден полицияға жүгінді, — деді Екібастұз қалалық полиция басқармасы бастығының міндетін атқарушы Валентин Бримжанов.

Хабарлама бойынша жұмысты полиция капитаны Аман Садықов жүргізіп, азаматтың қаржылық қаражатын қорғау бойынша жедел шаралар қабылдады. Халық банкінің аға менеджерімен бірлесіп, банк шоттары бұғатталды, онлайн-қосымшалар мен eGov порталы арқылы несие рәсімдеудің алдын алды, сондай-ақ басқа банктерге хабарласып, өтініш берушінің атына қарыз рәсімдеуге жасалуы мүмкін әрекеттерді тоқтатты.

Полиция мен банк қызметкерлерінің үйлесімді және жедел әрекеттерінің арқасында алаяқтық дер кезінде тоқтатылып, маған қаржылық зиян келтірілген жоқ. Полицияға көрсеткен нақты әрі жедел көмегі үшін алғыс айтамын. Енді өзімді қауіпсіз сезінемін, — дейді жәбірленуші.

Полиция азаматтарды тағы да сақ болуға, телефон арқылы банк карталарының деректерін, құпиясөздер мен растау кодтарын ешқашан хабарламауға шақырады. Егер сіз алаяқтардың құрбаны болсаңыз, 102 нөмірі арқылы дереу полицияға хабарласыңыз.

Оқи отырыңыз
Алматыда полиция алаяқтық жасады деген күдікке ілінген топтың әрекетін тоқтатты
15:49, 28 сәуір 2025
Алматыда полиция алаяқтық жасады деген күдікке ілінген топтың әрекетін тоқтатты
Ақмолалық мұғалім алаяқтардың арбауына түсіп, 2,6 млн теңгеге несие рәсімдеген
10:15, 28 қаңтар 2025
Ақмолалық мұғалім алаяқтардың арбауына түсіп, 2,6 млн теңгеге несие рәсімдеген
Абай болыңыз: алаяқтар өздерін полиция қызметкері ретінде таныстыруда
10:05, 01 шілде 2025
Абай болыңыз: алаяқтар өздерін полиция қызметкері ретінде таныстыруда
