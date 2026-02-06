#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
494.63
583.22
6.42
Қоғам

Жамбыл облысында балалар қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары күшейтілді

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 16:35 Фото: pexels
Жамбыл облысы полиция департаменті кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігін арттыруға бағытталған профилактикалық жұмыстарды күшейтті. Шараларға полиция қызметкерлерімен қатар педагогтер, психологтар және ата-аналар белсенді түрде қатысуда.

Жыл басынан бері департамент өкілдері 5 зияткерлік ойын мен байқау өткізді, 1 325 дәріс пен түсіндіру кездесулерін ұйымдастырды, сондай-ақ 18 дөңгелек үстел және 34 ата-аналар жиналысын өткізді. Іс-шаралар жасөспірімдердің құқықтық мәдениетін арттыруға, қауіпсіздік пен жеке жауапкершілік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

Полиция мектеп оқушылары мен студенттерге тыйым салынған заттардың зияны мен заңды жауапкершілік, интернет арқылы құқыққа қайшы әрекеттерге тартылудың алдын алу мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Сондай-ақ жол қауіпсіздігіне басымдық беріліп, жүргізушілердің талаптарды сақтауына және жаяу жүргіншілер өткелдеріндегі қауіпсіздікке бақылау жүргізіледі.

Буллинг пен зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында педагогтер мен психологтармен бірлесіп тренингтер мен кездесулер өткізіліп, жасөспірімдер арасында өзара құрмет пен қауіпсіз қарым-қатынас мәдениеті қалыптастырылады.

Департамент балалар қауіпсіздігі – ата-аналар, педагогтер, құқық қорғау органдары және қоғамның ортақ жауапкершілігі екенін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Құқық бұзушылықтардың алдын алу жылы: азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ІІМ шаралары
11:29, 03 сәуір 2025
Құқық бұзушылықтардың алдын алу жылы: азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ІІМ шаралары
Полиция туристер мен жүргізушілерге жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерін еске салды
12:49, 18 қыркүйек 2025
Полиция туристер мен жүргізушілерге жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерін еске салды
Полиция департаментінде азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша "цифрлық шешімдер" талқыланды
14:28, 28 қараша 2024
Полиция департаментінде азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша "цифрлық шешімдер" талқыланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: