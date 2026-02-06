Жамбыл облысында балалар қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары күшейтілді
Жыл басынан бері департамент өкілдері 5 зияткерлік ойын мен байқау өткізді, 1 325 дәріс пен түсіндіру кездесулерін ұйымдастырды, сондай-ақ 18 дөңгелек үстел және 34 ата-аналар жиналысын өткізді. Іс-шаралар жасөспірімдердің құқықтық мәдениетін арттыруға, қауіпсіздік пен жеке жауапкершілік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
Полиция мектеп оқушылары мен студенттерге тыйым салынған заттардың зияны мен заңды жауапкершілік, интернет арқылы құқыққа қайшы әрекеттерге тартылудың алдын алу мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Сондай-ақ жол қауіпсіздігіне басымдық беріліп, жүргізушілердің талаптарды сақтауына және жаяу жүргіншілер өткелдеріндегі қауіпсіздікке бақылау жүргізіледі.
Буллинг пен зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында педагогтер мен психологтармен бірлесіп тренингтер мен кездесулер өткізіліп, жасөспірімдер арасында өзара құрмет пен қауіпсіз қарым-қатынас мәдениеті қалыптастырылады.
Департамент балалар қауіпсіздігі – ата-аналар, педагогтер, құқық қорғау органдары және қоғамның ортақ жауапкершілігі екенін атап өтті.