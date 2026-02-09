Алматыда балаларды оңалту саласында инновациялық бағыт енгізілді
Бұл туралы Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері айтты.
Жоба ата-аналарды қолдауға және баланың дамуына қатысты олардың құзыретін арттыруға бағытталған.
Негізгі мақсат – отбасыларға балалардың мінез-құлқы мен қажеттіліктерін тереңірек түсінуге, күнделікті қиындықтарды сенімді түрде еңсеруге және оңалту процесіне саналы түрде қатысуға көмектесу.
Мектеп аясында педагогтар, психолог және логопед-дефектологтардың қатысуымен практикалық сабақтар өткізіледі. Ата-аналар қолжетімді әрі қолданбалы білім алып, үй жағдайында пайдалануға болатын дағдыларды меңгереді. Бұл дағдылар психо-сөйлеу дамуы тежелген, аутизм спектрінің бұзылыстары, Даун синдромы және басқа да интеллектуалдық бұзылысы бар балалармен қарым-қатынаста, оқытуда және күнделікті күтімде қолданылады.
Оқу бағдарламасын аяқтаған қатысушыларға оны өткені туралы куәлік беріледі.
Орталық мамандарының айтуынша, жұмыстың бұл форматы мамандар мен отбасы арасында серіктестік орнатуға мүмкіндік береді және әр бала үшін оңалту процесінің тиімді әрі тұрақты болуына ықпал етеді.
Қалалық балаларды оңалту орталығына жолдаманы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) аясында тіркелген жері бойынша емханадан тегін алуға болады.