Қоғам

Денсаулық сақтау министрлігі МӘМС жүйесіндегі шығыстарды реттейді

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 10:35 Фото: freepik
ҚР ДСМ медициналық қызмет алушыларды есепке алу және Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесінде медициналық көмек алу құқығын беру ережелеріне түзетулер әзірлегенін хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Жобада сақтандырылған тұлғаларды есепке алу тәртібі мен МӘМС жүйесіндегі жарналарды қаржыландыру реттеледі.

Енгізілетін өзгерістер бюджеттік жоспарлаудың нақтылығын және ашықтығын арттыруға бағытталған, азаматтардың медициналық көмек алу құқығына ешқандай шектеу қойылмайды.

Бұған дейін заңнамаға енгізілген нормаға сәйкес, мемлекет соңғы үш ай бойы зейнетақы жарналарын төлемеген, дағдарыс немесе төтенше жағдайдағы жұмыс істемейтін азаматтардың МӘМС жарналарын төлейді. Енді ұсынылатын түзетулер бойынша, мұндай азаматтардың территориялық бағыты олардың тұрақты тіркелген жері бойынша анықталады. Бұл шығыстарды дұрыс есепке алуға және қаржылық жүктемені өңірлер арасында тең бөлуге мүмкіндік береді.

Денсаулық сақтау министрлігі атап өткендей, бұл өзгерістер азаматтардың медициналық көмекке қолжетімділігін шектемейді. Әлеуметтік жағынан осал санаттағы азаматтар МӘМС жүйесінде сақтандырылған және бастапқы медициналық көмектен бастап мамандандырылған емдеуге дейін толық көлемде медициналық қызмет алуға құқылы.

"Ұсынылып отырған өзгерістер техникалық және нақтылау сипатында болып, жүйенің басқарылуын жақсартуға бағытталған. Мемлекет медициналық көмекке ең көп мұқтаж азаматтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету міндеттемесін орындауды жалғастырады", – делінген құжатта.

Құжат "Ашық нормативтік құқықтық актілер" сайтында 20 ақпанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылған.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
