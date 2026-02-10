#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Қоғам

Мүгедектігі бар қызметкерлерге жеке табыс салығы бойынша шегерімдер: 2026 жылғы тәртіп

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 09:51 Фото: pexels
2026 жылдан бастап мүгедектігі бар адамдарды жұмыспен қамтыған барлық ұйымдар үшін табыс салығы бойынша жеңілдіктерді қолдануда бірыңғай талап енгізіледі. Атап айтқанда, мүгедектігі бар қызметкерлердің еңбекақы қорының үлесі 51 пайыз мөлшерінде белгіленді.

Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше, бұрын есту, сөйлеу және көру қабілетінен айырылған адамдар жұмыс істейтін арнайы ұйымдар үшін қолданылған 35 пайыздық талап күшін жойды.

Бұл өзгеріс салық төлеушілерге қатысты алалаушылықты жойып, жұмыс берушінің ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан мүгедектігі бар азаматтарды жұмыспен қамту мүмкіндігін кеңейтеді. Сонымен қатар мүгедектігі бар қызметкерлер үшін жеке табыс салығы бойынша жеңілдіктер толық көлемде сақталады.

Норманың негізгі мақсаты – жұмыс берушілерді жаңа жұмыс орындарын ашуға және бар жұмыс орындарын сақтауға ынталандыру.

Сондай-ақ мүгедектік тобына байланысты жеке табыс салығы бойынша әлеуметтік шегерімдерді саралау тәртібі енгізілді.

Бұған дейін еңбек ететін мүгедектігі бар азаматтар үшін шегерімдердің шекті мөлшері 882 айлық есептік көрсеткішті құраған болса, енді бұл деңгей тек үшінші топтағы мүгедектігі бар адамдар үшін сақталады. Ал бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар қызметкерлер үшін шегерім мөлшері 5000 айлық есептік көрсеткішке дейін арттырылды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
