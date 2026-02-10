#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Қоғам

Ұлттық банк халыққа берілетін несие өсімін бәсеңдетуді жоспарлап отыр

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 13:52 Фото: freepik
Қазақстанның Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 10 ақпандағы Үкіметтің кеңейтілген отырысында халықтың қарыздану деңгейін төмендету бағытында атқарылып жатқан шараларды баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
"Негізгі сегмент – кепілсіз тұтынушылық несиелер – қарқыны одан әрі төмендеді. Жалпы портфельдің өсімі 2025 жылы 14,6% құрады, ал 2024 жылы бұл көрсеткіш 29,2% болған. Несиелерді беру қарқыны да едәуір баяулады – 2025 жылы 6,3%, 2024 жылы 22,7% болған", – деді Ұлттық банк басшысы.

Сонымен қатар, ол кепілді тұтынушылық несиелер (29%) және автонесиелердің (30%) өсу қарқыны әлі де жоғары екенін атап, осы несиелердің сапасын Агенттікпен бірлесіп бақылау жалғасатынын айтты.

"2026 жылы халыққа берілетін несие өсімін теңгерімсіздікке әкелмеу үшін қосымша шаралар қабылданады. Біз макро- және микроқаржылық құралдарды қолданамыз. Биыл барлық банктерді біріккен QR-төлем жүйесіне қосып, цифрлық келісім сервисін енгізіп, ірі төлемдер мен несиелерді рәсімдеу кезінде биометрияны кеңінен қолдануды жоспарлап отырмыз. Бұл – алаяқтықтың алдын алу үшін қажет", – деп түйіндеді Тимур Сүлейменов.

Еске салсақ, 2026 жылғы 5 ақпанда Ұлттық банк пен Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің шаралары халыққа берілетін несиелердің өсу қарқынын бәсеңдеткені хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ұлттық банк зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын алуға қойылатын талаптарды қайта қарамақ
14:21, Бүгін
Ұлттық банк зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын алуға қойылатын талаптарды қайта қарамақ
Ұлттық банк инфляцияны 5 пайыз деңгейіне қайтару үшін батыл әрекет етуге дайын
13:40, 05 маусым 2025
Ұлттық банк инфляцияны 5 пайыз деңгейіне қайтару үшін батыл әрекет етуге дайын
Ұлттық банк цифрлық теңге негізінде өзінің тұрақты стабилкоинін жасауға дайын
14:52, 28 қаңтар 2025
Ұлттық банк цифрлық теңге негізінде өзінің тұрақты стабилкоинін жасауға дайын
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
14:54, Бүгін
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
14:47, Бүгін
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
14:37, Бүгін
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
Сенсационного российского бойца "вознаградила" UFC
14:32, Бүгін
Сенсационного российского бойца "вознаградила" UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: