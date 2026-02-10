#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Қоғам

Алматы автобустарында жолақы төлеудің жаңа жүйесі: жолаушылар нені білуі керек

Avtobys жүйесі жолаушыларға мына мүмкіндіктерді береді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 10:43 Сурет: Telegram/AlmatyJoly
Алматы қаласында жолақы төлеудің Avtobys атты бірыңғай цифрлық жүйесі кезең-кезеңімен енгізіле бастады. Жаңа жүйе туралы жолаушыларға маңызды ақпаратты Zakon.kz ұсынады.

AlmatyJoly мекемесінің 2026 жылғы 10 ақпандағы мәліметінше, Avtobys – еліміздің басқа қалаларында қолданыста бар заманауи цифрлық шешім.

Жүйені пайдалану үшін Google Play немесе App Store платформаларынан Avtobys қосымшасын жүктеп, телефон нөмірі арқылы тіркеліп, смарт-әмиянды толтыру қажет.

Жолақыны төлеу тәсілдері

Жаңа жүйе жолаушыларға жолақыны өзіне ыңғайлы әдіспен төлеуге мүмкіндік береді. Атап айтқанда, төлем мына жолдармен жүзеге асырылады:

  • банк картасы арқылы;
  • көлік картасы арқылы;
  • Apple Pay, Samsung Pay және Google Pay қызметтері арқылы;
  • Avtobys мобильді қосымшасы арқылы (QR-код, NFC, Bluetooth);
  • банктер мен ұялы байланыс операторларының қосымшалары арқылы;
  • көлік нөмірі арқылы.

Жолақыны төлеу қолма-қол ақшасыз әрі қосымша әрекеттерсіз жүзеге асырылатыны атап өтілді.

Жеңілдік санатындағы жолаушылар үшін

Сондай-ақ жаңа жүйенің қосымшасы арқылы кеңселерге бармай-ақ және қағаз құжатсыз жеңілдетілген тарифтерді рәсімдеуге болатыны хабарланды.

Жолаушыларға пайдасы

Avtobys жүйесі жолаушыларға мына мүмкіндіктерді береді:

  • қоғамдық көліктің қозғалысын онлайн бақылау;
  • келу уақытын болжау;
  • маршруттарды алдын ала жоспарлау.

Қалаға пайдасы

Цифрлық жүйе мыналарға мүмкіндік береді:

  • нақты жасалған сапарларды есепке алу;
  • билетсіз жүруді азайту;
  • маршруттарды дәлірек жоспарлау;
  • деректерге сүйене отырып шешім қабылдау.

Ашық есеп жүргізу қоғамдық көлікті субсидиялаудың әділ моделін қалыптастыруға көмектеседі.

Жүйені енгізу қалай жүргізіледі

Алматыда жаңа жүйені енгізу кезең-кезеңімен жүзеге асады: алдымен Avtobys кейбір маршруттарда іске қосылады, кейін біртіндеп бүкіл қалалық қоғамдық көлікке енгізіледі. Бұл жолаушыларға күрт өзгерістер әкелмейді.

Алматыда жолақыны төлеудің бірыңғай цифрлық жүйесі — Avtobys жүйесін кезең-кезеңімен енгізу басталғаны 2026 жылғы 7 ақпанда жарияланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматының қоғамдық көлігінде Avtobys бірыңғай төлем жүйесі енгізіледі
14:05, 08 ақпан 2026
Алматының қоғамдық көлігінде Avtobys бірыңғай төлем жүйесі енгізіледі
Алматы метрополитенінде жол ақысын төлеудің баламалы тәсілі іске қосылды
14:47, 15 сәуір 2025
Алматы метрополитенінде жол ақысын төлеудің баламалы тәсілі іске қосылды
Алматы жаттығуларға дайындалуда: әрбір тұрғын нені білуі керек
10:24, 23 шілде 2025
Алматы жаттығуларға дайындалуда: әрбір тұрғын нені білуі керек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
14:54, Бүгін
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
14:47, Бүгін
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
14:37, Бүгін
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
Сенсационного российского бойца "вознаградила" UFC
14:32, Бүгін
Сенсационного российского бойца "вознаградила" UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: