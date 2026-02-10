#Халық заңгері
Қоғам

"Әлеуметтік саладағы ауқымды алаяқтық істер": Тоқаев Бас прокуратура мен Үкіметке тапсырма берді

&quot;Әлеуметтік саладағы ауқымды алаяқтық істер&quot;: Тоқаев Бас прокуратура мен Үкіметке тапсырма берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 12:50 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 10 ақпанда өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында Денсаулық сақтау саласындағы жымқыру фактілері туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының айтуынша, Денсаулық сақтау саласында жеке-жеке жұмыс істейтін 30-дан астам ақпараттық жүйе бар.

"Аталған жүйелерді бір-біріне толыққанды байланыстыруды бұған дейін қанша талап етсек те, сол күйі жасалмады. Бюджет қаржысын жымқырудың басты себептерінің бірі – осы. Салалық министрлердің көз алдында бұрын-соңды болмаған ауқымдағы алаяқтық істер жасалғаны таңғалдырады. Оның үстіне бұл әлеуметтік салада орын алып жатыр. Бас прокуратура мен басқа да өкілетті органдар қылмыстың қашан жасалғанына, оны кімдердің жасырғанына қарамастан, істі егжей-тегжейлі тексеріп, ақиқатты анықтауға міндетті. Тергеу процесін өз бақылауымда ұстаймын",- деді ол. Мемлекет басшысы

Президент Үкіметке 1 желтоқсанға дейін Бірыңғай мемлекеттік медициналық ақпараттық жүйе құру жұмысын аяқтауды тапсырды.

"Бұл барлық үдеріске бақылау жасап, басынан аяғына дейін қадағалап отыратын жүйе болуға тиіс. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің де барынша ашық болуын қамтамасыз ету керек. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында жалған құжат толтырып, деректерді бұрмалайтын қитұрқы жолдар бар екені анықталды. Мен Ұлттық құрылтайдың отырысында осы мәселеге арнайы тоқталдым. Тағы да айтамын. Бас прокуратура және тиісті құқық қорғау мекемелері барлық жымқыру әрекеттеріне қатысы бар адамдарды заң тұрғысынан жауапқа тартуы қажет". Қасым-Жомарт Тоқаев

Мемлекет басшысының айтуынша, білім саласында да неше түрлі алаяқтық әрекеттер бар болып шықты.

"Заңды бұзған азаматтарды міндетті түрде жазаға тарту керек. Үкіметке жыл соңына дейін Қордың жұмысын толық цифрландыруды тапсырамын. Сонда ғана жұмыс ашық жүргізіледі, ал қаржы тиімді жұмсалады". Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұған дейін президенттің Үкіметке үй шаруашылықтарының әлеуметтік цифрлық профилін қалыптастыруды тапсырғанын жазғанбыз.

Тоқаев жыл соңына дейін ЖИ көмегімен автокөлік қозғалысын реттейтін цифрлық платформаны іске қосуды тапсырды
13:34, Бүгін
Тоқаев жыл соңына дейін ЖИ көмегімен автокөлік қозғалысын реттейтін цифрлық платформаны іске қосуды тапсырды
Тоқаев үкіметке ел ішіндегі және шетелдегі көші-қон ағымының есебін жүргізетін цифрлық жүйе енгізуді тапсырды
13:23, 08 қыркүйек 2025
Тоқаев үкіметке ел ішіндегі және шетелдегі көші-қон ағымының есебін жүргізетін цифрлық жүйе енгізуді тапсырды
Тоқаев Үкіметке қазақ-қырғыз шекарасындағы жағдайды реттеуді тапсырды
10:02, 26 тамыз 2023
Тоқаев Үкіметке қазақ-қырғыз шекарасындағы жағдайды реттеуді тапсырды
