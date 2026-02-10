"Кім жасады – сол төлесін": Тоқаев мемлекеттік жүйелерді көшіру мәселесінде Мәдиевтен түсініктеме талап етті
Сурет: primeminister.kz
Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2026 жылғы 10 ақпанда өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында ведомстволық ақпараттық жүйелерді QazTech платформасына көшіру мәселесі бойынша Мемлекет басшысының сұрақтарына жауап берді.
Қасым-Жомарт Тоқаев цифрлық мемлекетке айналу жөніндегі стратегиялық міндетті шешуде дәл осы жылдың шешуші мәнге ие екенін атап өтті.
"Сондықтан Үкімет жүзеге асырып жатқан жобалар IT саласында нақты серпілісті қамтамасыз етуі тиіс. Осыған байланысты сізге қосымша сұрақ: барлық бытыраңқы ведомстволық бағдарламаларды QazTech жүйесіне "қайта көшіру" қажет екен. Бұл қалай жүзеге асады? Себебі Бас прокуратурадағы кеңесте сіз бұл үшін қажет қаражат көлемін атап өттіңіз... Біз мұндайға дайын емеспіз – мұның бәрін кім жасаған болса, соның өзі төлесін", – деді Президент.
Министрдің айтуынша, QazTech платформасына көшу бойынша кезең-кезеңімен жүзеге асырылатын схема әзірленген, соның аясында ақпараттық жүйелердің 30%-ы осы платформаға көшіріледі.
"Талдау QazTech-ке көшіру тиімсіз болып саналатын ескірген legacy-жүйелерді анықтау үшін жүргізілді. Мұндай жүйелер толықтай қайта жасалады. Нәтижесінде қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған 190 жүйенің орнына үш жылдың қорытындысы бойынша 100-ден аз, шамамен 92 жүйе ғана қалады", – деді Жаслан Мадиев.
Мемлекет басшысы бұл мәселеге тағы да қайта оралатынын атап өтті.
Бұған дейін Қазақстанда Жасанды интеллект қоры құрылғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript