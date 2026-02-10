#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Қоғам

Жамбыл облысында "күлдіретін газды" жарнамалаған 65 сайт бұғатталды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 14:56 Фото: pexels
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда күшті әсер ететін заттардың, оның ішінде "күлдіретін газ" ретінде белгілі азот тотығының заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілікті көздейтін заңнамалық түзетулер күшіне енді.

"Заң мен тәртіп" қағидатын іске асыру аясында Жамбыл облысы полиция департаменті өңір аумағында есірткі өндірісі мен тыйым салынған заттардың таралуына жол бермеу бағытында кешенді шаралар қабылдауда.

Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы заңсыз айналым деректерінің жолын кесумен қатар, азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін күшті әсер ететін заттардың айналымын шектеу бағытында жүйелі жұмыс жүргізуде.

Қаңтар айында аталған басқарма қызметкерлері азот тотығын жарнамалап, оны пайдалануды насихаттаған 65 интернет-сайтты анықтап, бұғаттады. Бұл бағыттағы заңға қайшы қызметті анықтау және жолын кесу жұмыстары жалғасуда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ІІМ "күшті әсер ететін заттардың" заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілгенін ескертті
17:55, 17 қараша 2025
ІІМ "күшті әсер ететін заттардың" заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілгенін ескертті
Kaspi.kz қосымшасында салық режимін ауыстыру
13:48, 19 қаңтар 2026
Kaspi.kz қосымшасында салық режимін ауыстыру
Қазақстанда 1000-нан астам наркокурьер шартты түрде мерзімінен бұрын босатылады
14:38, 19 желтоқсан 2024
Қазақстанда 1000-нан астам наркокурьер шартты түрде мерзімінен бұрын босатылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
14:54, Бүгін
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
14:47, Бүгін
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
14:37, Бүгін
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
Сенсационного российского бойца "вознаградила" UFC
14:32, Бүгін
Сенсационного российского бойца "вознаградила" UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: