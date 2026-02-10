#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Қоғам

Киберполицейлер бірнеше алаяқтық схемаға қатысы бар дропперді ұстады

Киберполицейлер бірнеше алаяқтық схемаға қатысы бар дропперді ұстады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 18:10 Сурет: polisia.kz
Ақмола облысында киберполицейлер бірнеше алаяқтық схемаға қатысы бар дропперді ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында Ақмола киберполицейлері кем дегенде үш алаяқтық схемаға қатысы бар күдікті дропперді ұстады. Операция "Anti-Fraud" жедел-алдын алу іс-шарасы аясында жүргізілді.

"24 жастағы күдікті интернет-алаяқтыққа қатысып, оны ұйымдастырушылар мен қатысушылар арасында делдал қызметін атқарған. Ол үшінші тұлғаларды тауып, олардың атына әртүрлі банктерде шоттар ашты. Сол шоттарды жәбірленушілерден ұрланған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру үшін пайдаланып, қаржыны қылмыстық схемалардың ұйымдастырушыларына жеткізген", - деп хабарлады Ішкі істер минстрлігі.

Сонымен қатар күдіктінің SIM карталарды іске қосумен де айналысқаны анықталды. Бұл карталар алаяқтарға телефон қоңырауларын жасау және азаматтарды алдау үшін қолданылған. Мұндай тәсіл қаскөйлерге жеке басын жасыруға мүмкіндік беріп, олардың ізін табуды қиындатқан.

Қазіргі уақытта ұсталған адамның кем дегенде үш алаяқтық эпизодқа қатысы расталған. Сотқа дейінгі тергеу шеңберінде полиция оның басқа да ұқсас қылмыстарға қатысын тексеріп, заңсыз әрекетінен зардап шеккен азаматтарды анықтау жұмысын жалғастырып жатыр.

Құқық қорғау органдары азаматтарға қаржылық операцияларды жүргізгенде сақ болуға, банктік деректерін үшінші тұлғаларға бермеуге, сондай-ақ заңсыз немесе "жеңіл табыс" ұсыныстарына келісуге болмайтынын ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қостанайда полицейлер кәмелетке толмаған екі дропперді анықтады
18:42, 18 наурыз 2025
Қостанайда полицейлер кәмелетке толмаған екі дропперді анықтады
“Анасын "жерлеу" үшін ақша сұраған". Жетісу облысында бірнеше алаяқтыққа қатысы бар күдікті ұсталды
01:42, 20 желтоқсан 2023
“Анасын "жерлеу" үшін ақша сұраған". Жетісу облысында бірнеше алаяқтыққа қатысы бар күдікті ұсталды
Астанада полиция 9 алаяқтық эпизодқа қатысы бар әйелді ұстады
22:26, 19 маусым 2025
Астанада полиция 9 алаяқтық эпизодқа қатысы бар әйелді ұстады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские биатлонисты неудачно выступили на Олимпиаде-2025
19:14, Бүгін
Казахстанские биатлонисты неудачно выступили на Олимпиаде-2025
Сербский защитник может перейти в клуб КПЛ
19:04, Бүгін
Сербский защитник может перейти в клуб КПЛ
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
18:33, Бүгін
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
18:11, Бүгін
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: