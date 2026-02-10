#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Қоғам

Сомалиде жолаушылар ұшағы суға құлады – видео

Сомалиде жолаушылар ұшағы суға құлады – видео, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 20:31 Сурет: x/ramo_mora73538
Сомалиде жолаушылар ұшағы Үнді мұхиты жағалауына құлады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жергілікті БАҚ мәліметінше, Fokker 50 ұшағының бортында 55 адам болған. Оқиға сейсенбі, 10 ақпанда, Могадишодан елдің орталық бөлігіндегі Галкайо қаласына бағыт алған рейс кезінде болған.

Оқиға орнынан түсірілген фотолардан ұшақтың бір қанаты толықтай ажырап кеткенін көруге болады. Айналаға оқиғаны көру үшін адамдар жиналған.

Daily Mirror басылымының жазуынша, лайнер қоршауды бұзып өтіп, суға құлаған.

"Жергілікті StarSky әуе компаниясына тиесілі ұшақ Аден-Адде халықаралық әуежайынан ұшып шыққаннан кейін, әуежай периметріне жақын маңда Үнді мұхиты жағалауына құлаған. Ұшақта ұшу-қону жолағынан көтерілген соң биіктік алуға әрекеттенген кезде техникалық ақау шыққан", – делінген басылым таратқан ақпаратта.

AirLive дерегінше, Джасиира жағажайы маңындағы куәгерлер ұшақтың әдеттен тыс төмен биіктікте ұшқанын байқаған. Содан кейін ол тайыз су үстімен сырғып, жағалауға қонған. Куәгерлердің айтуынша, авиациялық оқиға ұшып шыққаннан кейін бірден болған.

Сонымен қатар, жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, жолаушылар мен экипаж мүшелерінің ешқайсысы зардап шекпеген. Алайда соққыдан әуе кемесі қанатынан айырылған.

Зардап шеккендер ауруханаға жеткізіліп, тергеу жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Hortabin Media.

"Бақытымызға орай, зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ", – деді Сомали Азаматтық авиация басқармасының бас директоры Ахмед Моалим Хасан.

Ол құтқарушылар оқиға орнына жедел жетіп, жолаушылар мен экипажды сәтті эвакуациялағанын айтты.

Кейін белгілі болғандай, Сомали астанасының әуежайынан ұшып шыққан соң әуе кемесінің командирі техникалық ақауды байқап, кері қайтуға шешім қабылдаған. Алайда қону кезінде ұшақ ұшу-қону жолағынан шығып кетіп, мұхитқа түсіп кеткен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада қоқыс пен қарды заңсыз төккендер жауапқа тартылды
21:13, Бүгін
Астанада қоқыс пен қарды заңсыз төккендер жауапқа тартылды
Непалда жолаушылар ұшағы құлады
14:09, 24 шілде 2024
Непалда жолаушылар ұшағы құлады
Ресейде жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады
12:08, 24 шілде 2025
Ресейде жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-полузащитник сборной Англии и клубов АПЛ может продолжить карьеру в Казахстане
22:38, Бүгін
Экс-полузащитник сборной Англии и клубов АПЛ может продолжить карьеру в Казахстане
ВК "Туран" позорно проиграл в финале Лиги чемпионов Центральной Азии
22:13, Бүгін
ВК "Туран" позорно проиграл в финале Лиги чемпионов Центральной Азии
Елена Рыбакина сыграла первый матч после триумфа на Australian Open-2026
21:50, Бүгін
Елена Рыбакина сыграла первый матч после триумфа на Australian Open-2026
Появился видеообзор товарищеского матча "Астана" - "Спартак"
21:38, Бүгін
Появился видеообзор товарищеского матча "Астана" - "Спартак"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: