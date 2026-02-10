Сомалиде жолаушылар ұшағы суға құлады – видео
Жергілікті БАҚ мәліметінше, Fokker 50 ұшағының бортында 55 адам болған. Оқиға сейсенбі, 10 ақпанда, Могадишодан елдің орталық бөлігіндегі Галкайо қаласына бағыт алған рейс кезінде болған.
Оқиға орнынан түсірілген фотолардан ұшақтың бір қанаты толықтай ажырап кеткенін көруге болады. Айналаға оқиғаны көру үшін адамдар жиналған.
Daily Mirror басылымының жазуынша, лайнер қоршауды бұзып өтіп, суға құлаған.
"Жергілікті StarSky әуе компаниясына тиесілі ұшақ Аден-Адде халықаралық әуежайынан ұшып шыққаннан кейін, әуежай периметріне жақын маңда Үнді мұхиты жағалауына құлаған. Ұшақта ұшу-қону жолағынан көтерілген соң биіктік алуға әрекеттенген кезде техникалық ақау шыққан", – делінген басылым таратқан ақпаратта.
UPDATE: Somalia says all 55 passengers and crew survived after a Fokker 50 crashed during an attempted landing at Mogadishu’s airport. AU and UN responders assisted evacuations. Those injured were taken to a hospital, and an investigation is underway.https://t.co/9S6Bh0cUpC pic.twitter.com/fhj0yMt7yF— Hortabin Media (@HortabinMedia) February 10, 2026
AirLive дерегінше, Джасиира жағажайы маңындағы куәгерлер ұшақтың әдеттен тыс төмен биіктікте ұшқанын байқаған. Содан кейін ол тайыз су үстімен сырғып, жағалауға қонған. Куәгерлердің айтуынша, авиациялық оқиға ұшып шыққаннан кейін бірден болған.
Сонымен қатар, жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, жолаушылар мен экипаж мүшелерінің ешқайсысы зардап шекпеген. Алайда соққыдан әуе кемесі қанатынан айырылған.
A StarSky Airlines Fokker 50 was involved in an accident shortly after takeoff from Mogadishu, Somalia, coming down near the airport perimeter moments after departure.— easttowestt 🌍 🇮🇱🇹🇼 (@westtoeastt) February 10, 2026
All onboard survived the crash pic.twitter.com/O6a7QPiwJa
Зардап шеккендер ауруханаға жеткізіліп, тергеу жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Hortabin Media.
"Бақытымызға орай, зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ", – деді Сомали Азаматтық авиация басқармасының бас директоры Ахмед Моалим Хасан.
Ол құтқарушылар оқиға орнына жедел жетіп, жолаушылар мен экипажды сәтті эвакуациялағанын айтты.
Кейін белгілі болғандай, Сомали астанасының әуежайынан ұшып шыққан соң әуе кемесінің командирі техникалық ақауды байқап, кері қайтуға шешім қабылдаған. Алайда қону кезінде ұшақ ұшу-қону жолағынан шығып кетіп, мұхитқа түсіп кеткен.