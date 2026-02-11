#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Қоғам

Түркістан облысында егістік басталып кетті

Посев, полевые работы, поле, поля, сельское хозяйство, сельхозтехника, сельскохозяйственная техника, трактор, тракторы, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 09:27 Фото: akorda.kz
Түркістан облысында көктемгі егіс науқаны басталды.

Қазір Келес ауданындағы Біртілек, Қошқарата, Алпамыс батыр және Ақтөбе ауылдық округтерінде шаруалар қырыққабат, сәбіз және картоп дақылдарын егіп үлгерді.

Күннің райы диқандарға қолайлы болып тұр, деп жазады qazaqstan.tv.

Тез пісетін дақылдың өнімділігі де жоғары дейді шаруалар.

Биыл аудан бойынша көкөніс егуге 6 мың гектар, ал картопқа мың гектар алқап бөлінген.

Сұранысы бар деген сорттарды егіп жатырмыз. "Зарисма" бірінші піседі. Одан кейін "Валикор", одан кейін "Фарао", сәуірдің басында. Қазір мына жерде бір 70 адам бар істеп жатқан. Бір күндері 40-45 адам болады, бір күндері 70 адам болады. Бір күндері 20 адам болады. Кәмілжан Дадаев, шаруа
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында жеке тұрғын үйдің шатыры жанып кетті
12:35, 25 мамыр 2024
Түркістан облысында жеке тұрғын үйдің шатыры жанып кетті
Түркістан облысында жүк вагондары рельстен шығып кетті
21:18, 25 маусым 2024
Түркістан облысында жүк вагондары рельстен шығып кетті
Көктемде қанша қазақстандық әскерге шақырылады
16:35, 01 наурыз 2024
Көктемде қанша қазақстандық әскерге шақырылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Демеу Жадыраев полетит в Албанию после фиаско за Казахстан в Хорватии
12:24, Бүгін
Демеу Жадыраев полетит в Албанию после фиаско за Казахстан в Хорватии
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
12:09, Бүгін
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
11:51, Бүгін
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
11:38, Бүгін
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: