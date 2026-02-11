Алматыда өткен жылы полиция заңсыз айналымнан жарты тоннадан астам есірткі тәркіледі
Жұмыстың негізгі бағыты — есірткіні сату деректерін, ұйымдасқан топтардың әрекеттерін және жасырын түрде өсіру фактілерін әшкерелеу.
Анықталған 280-нен астам дерек тікелей есірткі сату фактілеріне қатысты. Бұл полицияның тыйым салынған заттарды тек сақтау сатысында ғана емес, тарату кезеңінде анықтап, жолын кесуге бағытталған жүйелі жұмысының нәтижесін көрсетеді.
Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде заңсыз айналымнан жарты тоннадан астам есірткі заты тәркіленді. Тәркіленген заттардың басым бөлігін каннабиоидты топтағы есірткілер, сондай-ақ жастар үшін ерекше қауіпті синтетикалық заттар құрады.
Сонымен қатар фитозертханаларды анықтауға ерекше назар аударылды. 2025 жылы қала аумағында құрамында есірткі бар өсімдіктерді өсірудің 17 фактісінің жолы кесілді. Бұл заңсыз бизнес өкілдерінің қызметін жасырын әрі жақсы бүркемеленген нысандарға көшіруге тырысатынын аңғартады.
Полицияның мәліметінше, қазіргі таңда есірткі қылмысы цифрлық технологияларды — мессенджерлерді, онлайн-платформаларды және байланыссыз сату тәсілдерін кеңінен қолдануда. Осыған байланысты есірткіге қарсы күрес киберқылмысқа қарсы іс-қимыл бөлімшелерімен бірлесіп жүргізіліп жатыр.
"Біздің мақсат — тек сақтау фактілерін тіркеу емес, есірткіні тұтынушыға жетпей тұрып, тарату арналарының жолын барынша кесу. Өткен жылдың нәтижелері жұмысымыздың жүйелі әрі белсенді сипатта екенін көрсетті. Біз көшедегі сатуды да, цифрлық технологияларды пайдаланатын ұйымдасқан схемаларды да дәйекті түрде әшкерелеп келеміз. Негізгі басымдық — жастарды қорғау және есірткі қатерінің алдын алу", — деді Алматы қаласы ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.