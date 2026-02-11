#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда өткен жылы полиция заңсыз айналымнан жарты тоннадан астам есірткі тәркіледі

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 10:17 Фото: pexels
2025 жылдың қорытындысы бойынша мегаполис аумағында есірткі құралдарының заңсыз айналымына байланысты 600-ден астам құқық бұзушылық анықталды.

Жұмыстың негізгі бағыты — есірткіні сату деректерін, ұйымдасқан топтардың әрекеттерін және жасырын түрде өсіру фактілерін әшкерелеу.

Анықталған 280-нен астам дерек тікелей есірткі сату фактілеріне қатысты. Бұл полицияның тыйым салынған заттарды тек сақтау сатысында ғана емес, тарату кезеңінде анықтап, жолын кесуге бағытталған жүйелі жұмысының нәтижесін көрсетеді.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде заңсыз айналымнан жарты тоннадан астам есірткі заты тәркіленді. Тәркіленген заттардың басым бөлігін каннабиоидты топтағы есірткілер, сондай-ақ жастар үшін ерекше қауіпті синтетикалық заттар құрады.

Сонымен қатар фитозертханаларды анықтауға ерекше назар аударылды. 2025 жылы қала аумағында құрамында есірткі бар өсімдіктерді өсірудің 17 фактісінің жолы кесілді. Бұл заңсыз бизнес өкілдерінің қызметін жасырын әрі жақсы бүркемеленген нысандарға көшіруге тырысатынын аңғартады.

Полицияның мәліметінше, қазіргі таңда есірткі қылмысы цифрлық технологияларды — мессенджерлерді, онлайн-платформаларды және байланыссыз сату тәсілдерін кеңінен қолдануда. Осыған байланысты есірткіге қарсы күрес киберқылмысқа қарсы іс-қимыл бөлімшелерімен бірлесіп жүргізіліп жатыр.

"Біздің мақсат — тек сақтау фактілерін тіркеу емес, есірткіні тұтынушыға жетпей тұрып, тарату арналарының жолын барынша кесу. Өткен жылдың нәтижелері жұмысымыздың жүйелі әрі белсенді сипатта екенін көрсетті. Біз көшедегі сатуды да, цифрлық технологияларды пайдаланатын ұйымдасқан схемаларды да дәйекті түрде әшкерелеп келеміз. Негізгі басымдық — жастарды қорғау және есірткі қатерінің алдын алу", — деді Алматы қаласы ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысында өткен жылы жарты тоннаға жуық есірткі тәркіленді
16:34, 05 қаңтар 2025
Ақтөбе облысында өткен жылы жарты тоннаға жуық есірткі тәркіленді
Қызылорда облысында өткен жылы заңсыз айналымнан 2 тоннаға жуық есірткі тәркіленді
11:27, 16 қаңтар 2026
Қызылорда облысында өткен жылы заңсыз айналымнан 2 тоннаға жуық есірткі тәркіленді
Қызылордада полицейлер заңсыз айналымнан 1,5 тоннадан астам есірткі тәркіледі
11:05, 09 қазан 2025
Қызылордада полицейлер заңсыз айналымнан 1,5 тоннадан астам есірткі тәркіледі
Демеу Жадыраев полетит в Албанию после фиаско за Казахстан в Хорватии
12:24, Бүгін
Демеу Жадыраев полетит в Албанию после фиаско за Казахстан в Хорватии
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
12:09, Бүгін
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
11:51, Бүгін
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
11:38, Бүгін
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
