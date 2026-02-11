Маңғыстауда балалар арасында қызылша дерті өршіп тұр
Lada.kz мәліметінше, 2025 жылы облыста қызамыққа күдік бар 174 жағдай тіркелген, оның 81-і лабораториялық түрде расталған. Сырқаттанғандардың 80%-дан астамы 14 жасқа дейінгі балалар.
2026 жылдың басынан бері эпидемиологиялық жағдай нашарлады. Қазіргі таңда қызамыққа күдік бар 131 жағдай тіркеліп, оның 71-і лабораториялық түрде расталған. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 1,6 есе көп.
"Барлық расталған қызамық жағдайларының 84,5%-ы, яғни 60 жағдай – 14 жасқа дейінгі балаларға тиесілі. Сырқаттанғандардың 69%-ын (49 жағдай) 5 жасқа дейінгі балалар құрайды. Сырқаттанғандардың 70,4%-ы (50 жағдай) егілмеген, оның ішінде: вакцинадан бас тартқаны – 66% (33 жағдай), медициналық қарсы көрсетілімдер бойынша – 10% (5 жағдай), вакцина жасына жетпеген балалар – 24% (12 жағдай)". Маңғыстау облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Мұхтар Сербаев
Медицина мамандарының айтуынша, қызамыққа қарсы жалғыз сенімді алдын алу әдісі – вакцинация. Сырқаттанудың өсуіне байланысты, 2026 жылғы 5 қаңтардан бастап облыста 6 айдан 10 жасқа дейінгі балаларға қосымша иммунизация, сондай-ақ 18 жасқа дейінгі балаларға қосымша вакцинация жүргізілуде.
Вакцинация эпидемиологиялық жағдай тұрақталғанға дейін жалғасады.
Бұған дейін Алматыда газ жүргізілген аудандарда қатты және сұйық отынды пайдалануға тыйым салынатындығын жазғанбыз.