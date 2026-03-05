БҚО-да қызылша өршіп кетті
Батыс Қазақтан облысында 108 адам қызылша дертін жұқтырған.
Өңірде эпидемиологиялық жағдай тұрақсыз. Жыл басынан бері ауырған 108 адамның 29-ы жасқа толмаған сәбилер, 53-і 1-ден 4 жасқа дейінгі, 16-сы 5-тен 14 жасқа дейінгі балалар.
Аурудың басым бөлігі облыс орталығы Оралда тіркелген. Ұлттық профилактикалық егу күнтізбесіне сәйкес, негізі қызылшаға қарсы вакцинация бала 1 және 6 жасқа толғанда жасалады, деп жазады qazaqstan.tv.
Ал қазір эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру үшін 6 айдан 10 айға дейінгі нәрестелерді, бұрын екпе алмаған балаларды, медицина қызметкерлерін де вакцинациялау қолға алынған.
Аурушаңдық өсуінің бірден бір себебі, 85%-ы екпе алмаған балалардың арасында тіркеліп отыр. Бұл негізгі факторлардың бірі болып тұр. Себебі екпе алмаған жағдайда бала 100% ауырады деп айта аламыз. Сондықтан негізгі фвкторлардың бірі – қазіргі таңда екпемен қамтылмаудан болып отыр. Нұрлыбек Мұстаев, облыстық сангитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары
