#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.28
587.06
6.4
Қоғам

Қостанай облысында интернет арқылы есірткі сату схемасы әшкереленді

Қостанай облысында интернет арқылы есірткі сату схемасы әшкереленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 19:49 Сурет: polisia.kz
Жітіқарада интернет арқылы есірткі сату схемасы әшкереленді, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Полицейлер интернет арқылы есірткі заттарын таратудың жолын кесті. Жедел іс-шаралар барысында Жітіқара қаласының 18 жастағы тұрғыны ұсталды.

"Пәтерді тінту кезінде электронды таразы, орау материалдары, ұялы телефондар және ұнтақ тәрізді заттар табылып, тәркіленді. Алынған заттардың жалпы салмағы шамамен 800 грамм болды", - деп хабарлады полиция.

Алдын ала мәлімет бойынша күдікті мессенджер арқылы жұмыс істеген интернет-дүкенмен байланысты болған.

Қазіргі уақытта сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада сырт киім сататын дүкеннен қымбат күртеше ұрлаған күдіктілер ұсталды: видео
20:02, Бүгін
Астанада сырт киім сататын дүкеннен қымбат күртеше ұрлаған күдіктілер ұсталды: видео
Сәтбаевта алаяқтар интернет арқылы қарияның 1,8 млн теңгесін жымқырған
18:11, 03 ақпан 2026
Сәтбаевта алаяқтар интернет арқылы қарияның 1,8 млн теңгесін жымқырған
Астанада есірткі сатқан 19 жастағы жігіт ұсталды
01:22, 15 шілде 2023
Астанада есірткі сатқан 19 жастағы жігіт ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанская конькобежка провалились на Олимпиаде-2026
21:46, Бүгін
Казахстанская конькобежка провалились на Олимпиаде-2026
Разгромом обернулся домашний матч “Барыса“ в КХЛ
21:46, Бүгін
Разгромом обернулся домашний матч “Барыса“ в КХЛ
"Кызылжар" сыграл вничью с румынским клубом
21:13, Бүгін
"Кызылжар" сыграл вничью с румынским клубом
Один гол решил исход товарищеского матча клуба КПЛ
21:03, Бүгін
Один гол решил исход товарищеского матча клуба КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: