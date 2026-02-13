#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Қоғам

Қаржылық мониторинг агенттігі: Алматыда ірі алаяқтық әшкереленді

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 09:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті заңсыз инвестициялық қызметке байланысты жасалған алаяқтық дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.

Ведомство мәліметінше, күдікті азамат өзін инвестициялық жоба ұйымдастырушы ретінде таныстырып, тұрғындардың қаражатын тартқан. Соның салдарынан жәбірленушілерге жалпы сомасы 620 миллион теңге көлемінде шығын келтірілген.

Қазіргі уақытта күдікті ұсталып, оған қатысты тиісті тергеу амалдары жүргізілуде. Тергеу жалғасып жатыр.

2013–2021 жылдар аралығында күдікті "Partners & Consultants" атты "Өмірді сақтандыру" жобасы арқылы өмірді сақтандыру бағдарламалары мен жинақтаушы сақтандыру салымдарына инвестиция салу деген сылтаумен азаматтардың ақшасын иемдену схемасын ұйымдастырған.

Азаматтарды өзіне бағынысты заңды тұлғалардың — "Evroasia Global Investment" АҚ және "Evropa Investment" ЖШС есепшоттарына ақша аударуға үгіттеп, жылына 12%-ға дейін тұрақты табысқа кепілдік берген.

Жобаның сенімділігін дәлелдеу үшін шын мәнінде жоқ халықаралық сақтандыру бағдарламалары мен сертификаттарына сілтемелер қолданылған.

Қаражаттар қолма-қолсыз аударымдар арқылы қабылданып, кейін салымшыларға ұзақ мерзімді депозиттер мен инвестициялық міндеттемелер бар деген жалған әсер қалдыратын жалған құжаттар берілген.

Нәтижесінде 270 жәбірленушіге 620 млн теңгеден астам материалдық залал келтірілген.

Алынған ақшалай қаражат күдікті тарапынан жылжымайтын және жылжымалы мүлік сатып алуға жұмсалған. Аталған мүлікке қазіргі уақытта шектеу қойылған.

Күдікті қамауға алынды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Үлескерлерді 606,5 млн теңгеге алдаған: Қаржылық мониторинг агенттігі құрылыс фирмасының жетекшісін ұстады
10:19, 14 қыркүйек 2023
Үлескерлерді 606,5 млн теңгеге алдаған: Қаржылық мониторинг агенттігі құрылыс фирмасының жетекшісін ұстады
Риддер ЖЭО-ның бұрынғы басшыларының үстінен алаяқтық фактісі бойынша іс қозғалды
11:10, 24 қазан 2023
Риддер ЖЭО-ның бұрынғы басшыларының үстінен алаяқтық фактісі бойынша іс қозғалды
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын жарнамалаған 13 мың интернет сілтеме мен аккаунтты бұғаттады
09:30, 22 ақпан 2023
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын жарнамалаған 13 мың интернет сілтеме мен аккаунтты бұғаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
13:15, Бүгін
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
12:55, Бүгін
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
12:38, Бүгін
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
12:29, Бүгін
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: