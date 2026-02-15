Петропавлда үш күнде екі көлік жеке үйге соғылды
Сурет: видео скрині
Петропавлдағы Жұмысшы кентінде үш күннің ішінде екі жол-көлік оқиғасы тіркеліп, екі автокөлік жеке тұрғын үйге кіріп кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашқы жол-көлік оқиғасы 12 ақпанда Панфилов көшесінде тіркелді.Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, 64 жастағы жүргізуші басқарған КАМАЗ жүк көлігі рөлге ие бола алмай, тұрғын үйдің қабырғасына соғылған.
Зардап шеккендер жоқ, жүргізуші мас болмаған. Оған қатысты жол қозғалысы ережелерін бұзу және мүлікке залал келтіру фактісі бойынша әкімшілік материал рәсімделді.
Екінші оқиға 14 ақпанда Жұмысшы кентіндегі Украинская көшесінде болған. Алдын ала ақпаратқа сәйкес, Subaru Legacy жеңіл көлігі үйге соғылып, ғимараттың ішіне жартылай кіріп кеткен. Жүргізуші медициналық көмекке жүгінді, өзге зардап шеккендер жоқ.
Қазір полиция оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр. Тексеру қорытындысы бойынша тиісті процессуалдық шешім қабылданады.
