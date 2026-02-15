#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
496
588.01
6.42
Қоғам

Петропавлда үш күнде екі көлік жеке үйге соғылды

Петропавлда екі көлік жеке тұрғын үйге соқтығысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.02.2026 15:58 Сурет: видео скрині
Петропавлдағы Жұмысшы кентінде үш күннің ішінде екі жол-көлік оқиғасы тіркеліп, екі автокөлік жеке тұрғын үйге кіріп кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы жол-көлік оқиғасы 12 ақпанда Панфилов көшесінде тіркелді.Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, 64 жастағы жүргізуші басқарған КАМАЗ жүк көлігі рөлге ие бола алмай, тұрғын үйдің қабырғасына соғылған.

Зардап шеккендер жоқ, жүргізуші мас болмаған. Оған қатысты жол қозғалысы ережелерін бұзу және мүлікке залал келтіру фактісі бойынша әкімшілік материал рәсімделді.

Екінші оқиға 14 ақпанда Жұмысшы кентіндегі Украинская көшесінде болған. Алдын ала ақпаратқа сәйкес, Subaru Legacy жеңіл көлігі үйге соғылып, ғимараттың ішіне жартылай кіріп кеткен. Жүргізуші медициналық көмекке жүгінді, өзге зардап шеккендер жоқ.

Қазір полиция оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр. Тексеру қорытындысы бойынша тиісті процессуалдық шешім қабылданады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Петропавлда жолға жатып алған әйелді көлік қағып мерт қылды
15:33, 31 наурыз 2024
Петропавлда жолға жатып алған әйелді көлік қағып мерт қылды
Бір күнде 142 жол-көлік оқиғасы: астаналық полицейлер мәлімдеме жасады
12:53, 12 қыркүйек 2023
Бір күнде 142 жол-көлік оқиғасы: астаналық полицейлер мәлімдеме жасады
Алматыда бір күнде болған екінші автобус апаты: жеңіл көлік жарнама тақтасына соғылды
17:38, 20 маусым 2025
Алматыда бір күнде болған екінші автобус апаты: жеңіл көлік жарнама тақтасына соғылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский теннисист устроил драму в битве за финал "Челленджера" в Индии
16:58, Бүгін
Казахстанский теннисист устроил драму в битве за финал "Челленджера" в Индии
Евсеев "сломил" малазийца и вышел в финал квалификации "Челленджера" в Индии
16:37, Бүгін
Евсеев "сломил" малазийца и вышел в финал квалификации "Челленджера" в Индии
Российский боец "раздавил" боксёра из Казахстана в бою за титул
16:19, Бүгін
Российский боец "раздавил" боксёра из Казахстана в бою за титул
Казахстанская горнолыжница оказалась в четвёртом десятке на ОИ после первого спуска
16:03, Бүгін
Казахстанская горнолыжница оказалась в четвёртом десятке на ОИ после первого спуска
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: